Severina i Igor uživaju na moru: 'Evo me doma, bolje sam odma'

<p>Pjevačica <strong>Severina Kojić </strong>(48) sa svojim pratiteljima podijelila je dvije fotografije na kojima se vidi kako Splićanka trenutno uživa u Dalmaciji.</p><p> </p><p>- Evo me doma, bolje volje sam odma - napisala je Severina u opisu fotografije na kojoj pozira u kupaćem kostimu. Nedugo nakon objavila je i selfie s broda. </p><p>U isto vrijeme videosnimku koja prikazuje more i obalu objavio je i <strong>Igor Kojić</strong> (32) koji se u posljednje vrijeme rijetko oglašava na društvenim mrežama. No, nije označio lokaciju na kojoj se trenutno nalazi. </p><p>- Vitar u kosi, oni pivaju, a ja se sitim stihova Stefana Simića - napisala je Severina ispod objave i prenijela pjesmu spomenutog pisca. </p><p>Još se uvijek šuška o navodnom ljubavnom krahu Severine i Kojića, no par se o istom ne oglašava. Glasine nisu potvrdili, niti demantirali. </p>