Severina je imala šest velikih ljubavi, pet puta se zaručila, no samo je jednom išla pred oltar

Severinu danas mnogi smatraju najvećom zvijezdom regije, a naša poznata pjevačica to dokazuje svakim izlaskom u javnost. Ovih dana obožavatelji jedva čekaju njezina dva rasprodana koncerta u Areni Zagreb na kojima će predstaviti presjek karijere. Privatni život slavne pjevačice od samih je početaka njezine karijere izazivao brojne reakcije javnosti, a odabranici njezina srca i sami su bili zvijezde dok su s njom hodali. Dosad je imala šest velikih ljubavi.

Prvi Sevkin javni dečko bio je Alen Marin, pjevač grupe Kojoti. Zajedno su bili kratko 90-ih godina te su se čak i zaručili, a nakon prekida su ostali u dobrim odnosima. Nakon Alena, pjevačica je još četiri puta bila zaručena, no samo jednom je otišla pred oltar.

Boris Sćitar/Pixsell | Foto: Boris Sćitar/Pixsell

Veza s poduzetnikom Milanom Lučićem počela je 2002. godine dok je on još bio u braku. Mediji su spremno prenosili sve detalje njihove veze, a u središtu skandala su se našli godinu kasnije kada je njihova intimna snimka procurila u javnost. Do tada su već prekinuli i razvrgnuli zaruke, a ona je hodala sa Srećkom Vargekom.

Krenule su priče o zarukama, no par nije izdržao dugo. Nakon prekida mediji su nagađali koga Severina ljubi, a sve do Marija Tudora ona nije potvrdila vezu ni sa kime. Tudor je inače bio trener Gorana Ivaniševića, a s pjevačicom je kratko bio u vezi. Njezina sljedeća velika ljubav bio je Mate Čuljak. I ta veza završila je nedugo nakon što ju je zaprosio.

Slavko Šajinović i Severina bili su par od 2008. godine. Sve se činilo bajkovito, gradili su kuću te su planirali obitelj, a "pale" su i zaruke. Ni ovaj put pjevačica nije otišla pred oltar. Šajinovića je ostavila kada se zaljubila u srpskog poduzetnika Milana Popovića. Navodno su se zaljubili na prvi pogled. Zajedno su dobili dijete, no prekinuli su nekoliko mjeseci nakon toga.

Foto: Zeljko Lukunic

U bračnu luku uplovila je s idućim muškarcem. Bio je to Igor Kojić, a imali su čak tri vjenčanja. Prvu ceremoniju imali su krajem rujna 2015. godine u istarskim Balama te su na njoj bili samo članovi obitelji i najuži krug prijatelja. Druga svadba bila je u studenom iste godine u Beogradu. Na raskošnom vjenčanju bilo je 600 uzvanika na dva kata hotela, a Petar Grašo za prvi ples im je pjevao hit "Moje zlato". Treće vjenčanje imali su na Zanzibaru godinu kasnije. Šest godina su bili u braku prije nego su se razišli, a kasnije i službeno rastali.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Nagađanja o privatnom životu posljednjih nekoliko godina Severina nikada nije potvrdila. Mediji su pisali o njezinim navodnim novim ljubavima, no pjevačica je sve ignorirala.