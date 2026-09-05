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HOD ZA LIKU

Severina na prosvjedu za Liku na Trgu bana Josipa Jelačića

Piše Maša Mai Čigir,
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Severina na prosvjedu za Liku na Trgu bana Josipa Jelačića
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Foto: 24sata
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Pjevačica je objavila kratki video na svome Instagram profilu

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Pjevačica Severina stigla je prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'. Objavila je kratku snimku na kojoj se vidi kako šeta Splavnicom, ulicom koja spaja Trg bana Jelačića i Dolac, a fotografirana je i uz glavnu pozornicu na trgu.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Foto: screenshoot/Instagram

Severina je jedna od prvih hrvatskih javnih osoba koja je glasno podržala prosvjed, a ovih dana više se puta oglašavala na tu temu. Dan prije samog prosvjeda još jednom je poslala poruku svojim pratiteljima te ih pozvala da se pridruže prosvjedu.

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Najprije je podijelila objave Instagram računa Seksizam naš svagdašnji i Grof Drakula, koji su reagirali na njezinu javnu prepirku s Igorom Štimcem oko prosvjeda za Liku. Ona se stranicama zahvalila na reakcijama i napisanim riječima, a potom ponovno pozvala sve koji mogu da dođu na prosvjed.

Severina na velikom prosvjedu za Liku i očuvanje okoliša
Severina na velikom prosvjedu za Liku i očuvanje okoliša | Foto: Marko Seper /PIXSELL

- Hvala @seksizamnassvagdasnji i @grofdrakula, kao i svim znanim i neznanim junakinjama i junacima koje/i su stale/i iza mene i borile/i se kao lavice i lavovi u bitci za Liku. Nisu nas slomili, nebitno je jesmo li livo ili desno... Vidimo se u subotu, 05.09., u Zagrebu - napisala je Severina.

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Naime, pjevačica je podijelila objave Instagram profila 'Seksizam naš svagdašnji' i 'Grof Drakula', koji su reagirali na njezinu javnu prepirku s Igorom Štimcem oko prosvjeda za Liku.

Foto: screenshoot/Instagram

Pjevačica je i na svom nedavnom koncertu koji je bio održan u Karlovcu pozvala posjetitelje da sudjeluju u prosvjedu.

- Moramo se čuvati, moramo paziti jedni druge. I zato 5. 9. dođite u Zagreb, za Gospić, za Liku, za Benkovac, za sve gradove - obratila se publici.

Foto: 24sata
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