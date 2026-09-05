Severina na prosvjedu za Liku na Trgu bana Josipa Jelačića

Pjevačica Severina stigla je prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'. Objavila je kratku snimku na kojoj se vidi kako šeta Splavnicom, ulicom koja spaja Trg bana Jelačića i Dolac, a fotografirana je i uz glavnu pozornicu na trgu.

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Foto: screenshoot/Instagram

Severina je jedna od prvih hrvatskih javnih osoba koja je glasno podržala prosvjed, a ovih dana više se puta oglašavala na tu temu. Dan prije samog prosvjeda još jednom je poslala poruku svojim pratiteljima te ih pozvala da se pridruže prosvjedu.

Najprije je podijelila objave Instagram računa Seksizam naš svagdašnji i Grof Drakula, koji su reagirali na njezinu javnu prepirku s Igorom Štimcem oko prosvjeda za Liku. Ona se stranicama zahvalila na reakcijama i napisanim riječima, a potom ponovno pozvala sve koji mogu da dođu na prosvjed.

Severina na velikom prosvjedu za Liku i očuvanje okoliša | Foto: Marko Seper /PIXSELL

- Hvala @seksizamnassvagdasnji i @grofdrakula, kao i svim znanim i neznanim junakinjama i junacima koje/i su stale/i iza mene i borile/i se kao lavice i lavovi u bitci za Liku. Nisu nas slomili, nebitno je jesmo li livo ili desno... Vidimo se u subotu, 05.09., u Zagrebu - napisala je Severina.

Naime, pjevačica je podijelila objave Instagram profila 'Seksizam naš svagdašnji' i 'Grof Drakula', koji su reagirali na njezinu javnu prepirku s Igorom Štimcem oko prosvjeda za Liku.

Foto: screenshoot/Instagram

Pjevačica je i na svom nedavnom koncertu koji je bio održan u Karlovcu pozvala posjetitelje da sudjeluju u prosvjedu.

- Moramo se čuvati, moramo paziti jedni druge. I zato 5. 9. dođite u Zagreb, za Gospić, za Liku, za Benkovac, za sve gradove - obratila se publici.