Severina o nastupu na Dori: 'Bio je to poziv koji se ne odbija. Nitko od moje ekipe nije znao...'

Severina (51) je na svojim društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj pozira u žutoj Zigmanovoj haljini koju je nosila na prvoj polufinalnoj večeri Dore kada se pridružila Letu 3 na pozornici.

Uz fotku napisala je i kako je došlo do nastupa na Dori.

Njezin status prenosimo u cijelosti:

- 17.02. sam nazvala Mrleta da mu zahvalim za knjigu 'Mrletove priče o niŠČemu', koju mi je na nagradama 'Zlatni Studio' Jutarnjeg lista poklonio za mog sina. I tad mi je rekao da idu na Doru. "Kad?", pitam. "U četvrtak, 22.02. Pa ako bi voljela doći…" Bio je to poziv koji se ne odbija. Nitko od moje ekipe nije znao da idem na Doru... Nisam ni ja. Dan poslije, Zigman i ja smo se čuli, jer je radio kostime za njih. Napravio je kostim i za mene bez ijedne probe. Nazvala sam na dan Dore i moj “odred za sređivanje” i molila da me dođu spremiti, jer idem na Doru. Svi su se smijali u nevjerici i došli na treći kat HRT-a. U 17.30h dočekala me Pavla i, da nitko ne vidi, vodila me bespućima HRT-a i dovezla nekim teretnim liftom do njih na treći kat. Bilo je to jako slatko... - napisala je pjevačica.

Na kraju objave dodala je kako sutra nema iznenađenja, ali svakako će se opet zabaviti.

Prisjetimo se, na prvoj polufinalnoj večeri Dore dok su riječki rockeri pjevali svoju ovogodišnju pjesmi, 'Baba Roga', Severina se popela na pozornicu te posljednjih pola minute pjesme mahala velikim plišanim čekićem.

Foto: HRT

Ranije je za 24sata objasnila kako je došlo do suradnje.

- Došla sam na poziv prijatelja Mrleta i rekla da ću nastupiti ako sa mnom bude Jovanka Brostitutka - rekla nam je.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa u životu, zato što ja nikada nisam nastupala, ja dolazim s druge planete, pozvala me je grupa Fly 3 i zli pilići, oni su me tražili da naučim sve zle Babaroge ljubavlju, poštenju, pravdi, slobodi i vrijednostima gdje će svi ljudi živjeti u sreći i veselju - rekla nam je.