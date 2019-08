Severina o obitelji: 'Sretna sam što volim, počela sam i kuhati!

Pjevačica Severina Kojić (47) provela je ljeto sa suprugom Igorom Kojićem (32) i sinom (7) u turskom Bodrumu i na Jadranu. Severina je u intervjuu za Gloriju dala do znanja koliko joj je važna obitelj.

- Igor je definitivno najvažniji igrač moga tima, jer je moja ljubav i najveća podrška. I sigurno će me pratiti na svim koncertima. No profesionalno ne surađujemo jer je Igor sportski menadžer i ima dovoljno posla - govori pjevačica koja se nakon 17 godina razišla s bivšim menadžerom Tomislavom Petrovićem. Jedno vrijeme se pričalo kako je njegovu funkciju zamijenio Igor, ali Severina je to demantirala.

- Naravno da nije, no ja - kako se u Splitu kaže - uopće ne 'obadajen', ne obazirem se na medijske senzacije koje nemaju veze s istinom. Kad bih stalno demantirala sve laži koje su o meni napisane, morala bih se samo time baviti - govori pjevačica. Novi menadžer joj je Alen Ključe.

- Znamo se odavno, prvi koncert koji je on organizirao bio je moj nastup u Dubrovniku 1995. godine. Imamo mnogo sličnih iskustava, a javila sam mu se jer sam ga - sanjala - prisjeća se. U pauzama između koncerata pjevačica uživa u toplini svojeg doma kuhajući.

- Sretna sam što volim i što sam voljena, a to je ideal svakog partnerskog odnosa. Igor obožava mojeg sina i jako se dobro razumijem s njim, a meni je najbolji prijatelj: stalno smo zajedno, imamo slične poglede na život i on mi je, uz sina, najveće nadahnuće. A ja sam im u znak zahvale za sve to ponovno počela redovito kuhati - priča splitska pjevačica koja je posebno ponosna svojim sinom.

- Vjerojatno sam sazrela, jer neugodne životne situacije, koje su inicirane iz istog izvora i istim novce, sad prihvaćam kao trenutačne prepreke, a ne kao trajno stanje i zamku u koju sam uhvaćena - govori Severina koja sljedeće godine slavi tri desetljeća karijere.

- Planiram poništiti sva ta protekla desetljeća i neopterećena prošlošću krenuti ispočetka. Ne zanosim se prošlim vremenima, niti ih doživljavam. Prošlost je dobra samo za intervjue, u kojima se lijepo prisjetiti što ste sve radili, s kim ste bili i da se pravite važni. U mom je poslu svaki dan nova utakmica po kojoj je mjeri sve postignuto - zaključuje.