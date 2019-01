Severina objavila album: 'Koga čeka, što će Igor reći na ovo?'

Najavljivala ga je za ljeto, pa ga je zatim odgodila. Pa je trebao izaći krajem godine, ali ga je opet odgodila. I evo, prvog dana veljače, Severina napokon objavljuje svoj novi album ‘Halo’. A recept za promociju je provjeren. Malo golišavih fotki, pa još malo golišavih fotki i teren za izdavanje albuma je pripremljen.

- I mijenjam broj, čekam da me nazove. Gasim ton, čekam da me nazove. Bacam telefon i čekam da me nazove i samo čekam da me nazove - objavila je Severina stihove nove pjesme uz fotografiju na Instagramu.

- Pa koga ona čeka? Šta će Igor reći na ovo - pitaju se fanovi, ali Igoru ni traga ni glasa. Ni njegov otac Dragan Kojić Keba nije se potrudio pomoći promociji albuma. Zauzet je svojom karijerom.

Foto: Danilo Pavlović

Pjevačica se nedavno ponovno našla usred skandala. Prema pisanju srpskih medija, tvrtka 'Budimir & Meter' otkazala je Severini nakon što ona navodno nije plaćala usluge svojim braniteljima mjesecima. Zbog toga je, kako navode, ostala bez pravnih zastupnika.

- Seve nitko ne želi zastupati jer svi zagrebački odvjetnici znaju da je nemarna kad je plaćanje u pitanju. Pitanje je hoće li naći dobrog advokata - rekao je sugovornik za Telegraf.

Foto: Pixsell

Ipak, odvjetnik Dario Budimir rekao nam je da ti navodi nisu točni.

- Informacije koje imate su netočne. Više ne zastupamo Severinu u predmetima s M. Popovićem, ali nikako iz tih razloga. Severina Kojić je izuzetna kao osoba, prijatelj, majka, ali i klijent. Priča o dugovima je lažna vijest - rekao je Budimir.

Foto: Screenshot/youtube

Menadžer Tomislav Petrović rekao je za srpski Telegraf kako Severina nije nikome ostala dužna i nije htio komentirati zbog čega su branitelji otkazali suradnju.

Srpski mediji pišu da im je čudno da Severina 'za krpice ima, a za suđenje ne'. Navode kako se pjevačica redovito hvali osjećom na društvenim mrežama skupocjenim komadima garderobe. Njena odjeća košta i po nekoliko tisuća eura, a u svojoj koleciji ima i dizajnerske komade kakve nose svjetske zvijezde. Tako se nedavno pohvalila Gucci haljinom od skoro četiri tisuće eura kakvu je nosila pop pjevačica Katy Perry (34).

Foto: Instagram

