Severina odgovorila Vrhovnom sudu: 'Oboje vještaka nisu usmeno obrazložili svoj nalaz'

Nakon što je Vrhovni sud javno objavio odluku kojom se poništava presuda Županijskog suda u Splitu o zajedničkom skrbništvu Severine Vučković i Milana Popovića, pjevačica je putem Instagrama odgovorila Vrhovnom sudu.

- Dakle, s obzirom na to da ste javno objavili vašu odluku i to prije nego je meni odluka uručena, javno vam i odgovaram. Ja sam S.V. (a ne S.K., kako ste napisali u odluci). Mama kojoj ste uzeli dijete, kako biste ispravili 'neujednačenu sudsku praksu' i 'greške u proceduri' u postupku koji je završio prije dvije i pol godine. Proceduralna pogreška se sastoji u tome da je, po vašem mišljenju, sudsko vijeće u postupku za skrbništvo trebalo saslušati vještake, koji su nalaz pisali gotovo godinu dana (a trebao je biti gotov za mjesec dana).

Znači, oboje vještaka, koji su, uzgred, zadnji puta vidjeli moje dijete prije tri i pol godine, nisu usmeno obrazložili svoj nalaz, kažete. Na sud su pozvani. Vještakinja se opravdala nalazom da je bolesna, a vještak da je kognitivno nesposoban. Svoj nedolazak na sud opravdao je, citiram: Zbog nedostatka kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet! Tim riječima doslovno. Pitam se je li možda bio i kognitivno nesposoban kad je radio nalaz ili kad ga je poslao? Ali to je druga tema - napisala je Severina.

Pjevačica je kroz četiri objave objasnila u detalje tijek postupka s vještacima, koje je u objavi i imenovala, a objavila je i screenshot njihovih SMS-ova.

Naime, Vrhovni sud je tijekom današnjeg dana objavio odluku o reviziji pravomoćne presude Županijskog suda u Splitu u slučaju skrbništva nad sinom Severine Vučković i Milana Popovića. Sud je, navodi se u odluci, prihvatio zahtjev za revizijom kojeg je podnio Milan Popović. On je ukazao da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao vještake na ročištu iako je on to izričito tražio. Prema odluci Vrhovnog suda zbog toga je došlo do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Vijeće Vrhovnog suda smatra kako je propust napravljen upravo u tome što vještaci nisu saslušani na raspravi na Županijskom sudu u Splitu.

Presuda Županijskog suda u Splitu kojom je odlučeno da će sin provoditi podjednako vremena s oba roditelja, no imati prebivalište kod svoje majke, je ukinuta ovom odlukom Vrhovnog suda. To znači da presuda ne proizvodi nikakve pravne učinke te se gleda kao da nikada nije postojala. Jedina odluka koja je na snazi je ona iz studenog 2019. godine, koju je donio Općinski građanski sud, kojom je odlučeno da dječak živi s majkom, što znači da ga Severina može posjećivati dva puta tjedno te svaki drugi vikend i tijekom praznika.