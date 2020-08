Severina otkrila što sve radi u samoizolaciji: Isprike susjedima

<p>Splitska pjevačica<strong> Severina Kojić</strong> (48) obavijestila je javnost 14. kolovoza da ima korona virus. Iako nije imala simptome, dobila je, kako kaže, potvrdu da je pozitivna na Covid 19. Test njezinog sina je negativan, a ona se sada nalazi u samoizolaciji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severina ima koronu</strong></p><p>- Drage moje i dragi moji, ne znam kako da vam zahvalim na nevjerojatnoj brizi. Ne stižem odgovoriti i zahvaliti svima, ponekad se moram i odvojiti od telefona. I dalje sam dobro. Vrijeme u samoizolaciji uglavnom provodim, osim prčkajući po mobitelu, lagano spremajući, pomalo čitajući, pasionirano gledajući serije… i plešući! Tako volim plesati da se ispričavam susjedima na ponekad preglasnoj glazbi. Klubovi su zatvoreni nakon ponoći. Poštujmo to! Ali to vas ne sprječava (kao i mene) da ne zaplešemo gdje god sad bili - napisala je Splićanka na društvenoj mreži. </p><p>Nakon prvotnog kontakta s epidemiologom prošli tjedan, poduzela je sve mjere.</p><p>- Obavijestila sam oca djeteta te u dogovoru s njim predala sam mu ga dva dana prije određenom termina da s njim provede samoizolaciju, bez obzira na negativan test - rekla je Severina tada.</p><p>Tvrdi kako je bivšeg partnera zamolila za diskreciju, no odmah se pojavila vijest kako se zarazila partijajući po Dalmaciji.</p><p>- Da, imam pozitivan test, nemam simptome, zarazila sam se od bliske osobe, vjerojatno po povratku u Zagreb, a ne tijekom ljetovanja u Dalmaciji. Budući je ta osoba jučer dobila pozitivan test, odmah smo sin i ja išli na ponovno testiranje, jer je naš prvi nalaz bio za oboje negativan - rekla je pjevačica.</p><p>Severina je ranije posjetila Bol na Braču gdje je partijala s bivšom manekenkom <strong>Ivom Radić</strong> (43) i nećakinjom <strong>Mijom Popović</strong> u beach baru. Plesala je na stolu s čašom pića u ruci, ali masku nije imala. Nije ju nosila ni na svom prvom postkorona koncertu u Splitu, dok joj je bend bio sav zamaskiran. </p><p>Na Korčuli se družila s pjevačicama <strong>Majom Šuput Tatarinov</strong> (40) i <strong>Ninom Badrić</strong> (48) i Ivom Radić.</p>