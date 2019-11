Severina otvara firme, a nije se razišla s Tomicom Petrovićem

Pjevanje im je “temeljni” biznis, od toga ipak žive, no neki su estradnjaci proširile poslove. Imaju vinograde, adventske kućice, prodaju kape i majice, imaju udjele u IT tvrtkama, iznajmljuju skladište... Dugačak je popis poslova koje naši estradnjaci rade “sa strane”. Neki posluju dobro, ali dogodi se i poneki loš poslovni potez, loša procjena, pa završe u minusu, a neki čak i u blokadi. No pjevačka karijera ipak im nosi najviše novca, pogotovo onima koji ubiru zaradu i od autorskih prava. U svakom slučaju, lakše im je nego “običnim smrtnicima”. Ako im zapne u biznisu, samo uhvate mikrofon i vrlo brzo “zakrpaju” sve rupe i minuse.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kao da ja pogođena izuzetnim poduzetničkom inspiracijom, Severina Kojić (47) ove je godine otvorila dvije tvrtke. No, čini se da od njih bolje posluje ona koja ima još od 2010. iz partnerstva s Tomicom Petrovićem. Ta je tvrtka, “Glazbeni program d.o.o.”, registrirana za Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa. Podaci govore kako je 2018. godine Glazbeni program d.o.o. ostvario prihod od 4.261.900 kuna. To je gotovo 1.300.000 kuna više nego godinu ranije.

U ožujku je došla vijest kako Petrović više nije Severinin menadžer. Suradnju su počeli 2000., a deset godina kasnije otvorili su “Glazbeni program d.o.o.”. Nisu komentirali razloge zašto joj Tomica više ne brine o karijeri, mjesto menadžera preuzeo je Alen Ključe, jedan od ponajboljih organizatora koncerata u Hrvatskoj. Radio je s brojnim poznatim imenima poput Terezom Kesovijom, Doris Dragović, Željkom Joksimovićem... a promotor je Andreje Bocellija i u Hrvatsku je doveo Toma Jonesa i Roda Stewarta. Sad je zauzeo Petrovićevo mjesto, barem što se glazbenog djela tiče.

Jer iako više ne surađuju, oboje su i dalje navedeni kao vlasnici “Glazbenog programa d.o.o.”. Pjevačica je nedavno govorila o odnosu s bivšim menadžerom.

- Mi i dalje razgovaramo, ostali smo si dobri - rekla je.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U analizi njihove tvrtke još stoji i da nisu povećavali ni smanjivali broj zaposlenih. Potonje je i dosta teško jer u izvješću stoji da je zaposlenih bilo 0 (nula). Ambiciozna Severina ove je godine proširila brojčano stanje svojih tvrtki za još dvije. Imena tih dviju potiču iz njene pjesme. Tako se jedna zove “DUK Production d.o.o.”, a druga “Dobrodošao u klub d.o.o”, kako se zove jedna od Severininih pjesama. U njima je navedena kao jedina osnivačica i direktorica.

Foto: Instagram

No, tu nije sama. U “Dobrodošao u klub” zaposlila je Antonelu Belamarić na pozicija prokurista. Djelatnost tvrtke je “Izvođačka umjetnost”, s u sektoru je “Umjetnost, zabava i rekreacija”. Tvrtku “DUK production. d.o.o.” osnovala je u listopadu i prijavila više od 15 djelatnosti. Među njima je kupnja i prodaja robe, proizvodnja celuloze, papira i kartona, audiovizualna djelatnost, zastupanje inozemnih tvrtki... Za obje te firme Severina je prijavila kućnu adresu.

