Severina posvetila emotivnu objavu mami: 'Nisam mogla izbaciti ni jednu jer...'

Severina je ponovno raznježila svoje brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Pjevačica je podijelila niz privatnih fotografija na kojima grli svoju majku Anu.

"Nisam mogla izbaciti ni jednu fotku, jer… MAMA", napisala je emotivna Seve uz galeriju od deset fotografija, dio crno-bijelih, dio u boji.

Fotografije su nastale na vanjskoj terasi, dok se u pozadini naziru obiteljske kuće okružene zelenilom. Severina je za ovaj mali obiteljski photosession odabrala ležernu bijelu heklanu haljinu bez rukava. Na nekim slikama mama Ana u naručju drži malenog smeđeg psa, a veseloj atmosferi pridonijeli su i drugi članovi obitelji koji se povremeno pojavljuju u kadru.

Emociju na fotkama Severina je dodatno naglasila svojim prepoznatljivim oznakama o ljubavi koja se uvijek ljubavlju vraća, kao Hashtag.

Foto: instagram

Podsjetimo, Ana Vučković je nakon što je rodila Severinu pet mjeseci bila u komi. Severina je rođena mjesec dana prerano putem carskog reza, a tada je težila samo dva kilograma. Liječnici su vjerovali kako bi prisutnost nedonoščeta mogla pomoći majci da se probudi iz teškog stanja. Od tada pa sve do danas, Ana je ostala jedan od najsnažnijih oslonaca u životu Severine.

*uz korištenje AI-ja



