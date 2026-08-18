Severina se oprostila od Vedrane Rudan: 'Bol je prestala za tebe. Počinje za nas...'

Severina se dirljivom se objavom na svom Instagram profilu oprostila od bliske prijateljice, spisateljice Vedrane Rudan, čiji je odlazak opisala kao nestvaran. Kroz niz osobnih anegdota i sjećanja, pjevačica je ispisala emotivan portret žene koju je opisala kao "heroinu bez dlake na dugačkoj jezičini" i "vješticu koja je bacala kroz pero čarolije".

"Otišla je – kako nestvarno. Pa ona ne može otići. Ona je pobijedila sve što joj je ovaj prokleti život stavio na put. I trnje i batine i ljubavi i ponižavanja i cipelarenja i prijetnje…", započela je Seve svoju objavu u kojoj je otkrila detalje koji svjedoče o Vedraninoj snazi i nesebičnosti, čak i u najtežim trenucima borbe s bolešću.

Pjevačica se prisjetila poziva koji ju je duboko potresao. Vedrana ju je, ljuta, nazvala iz bolnice, no njezin bijes nije bio usmjeren na "tumorčinu", već na nehumane uvjete za druge pacijentice.

​- Seve, spavaju na kušinima koji ih znoje, možemo nabaviti za bolnicu kušine? Žao mi je žena - prisjetila se Severina Vedraninih riječi.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Na Severinino pitanje kako je ona i treba li joj nešto, Vedrana je odgovorila u svom prepoznatljivom, beskompromisnom stilu: "Ništa, Seve, jebi im i dalje mater svima". Pjevačica je otkrila i da joj je HZZO u jednom trenutku odbio podmiriti troškove liječenja, no Vedrana joj je strogo zabranila organizaciju humanitarne akcije. Umjesto toga, zajedno su kupile i dostavile jastuke i jastučnice za bolnicu. To joj je, kaže Severina, bilo jedino bitno, uz brigu za medicinske sestre koje "padaju s nogu".

Osim o njezinoj borbenosti, Severina je pisala i o jedinstvenom humoru koji je Vedranu krasio do posljednjeg trenutka. Prisjetila se kako ju je prijateljica uvijek zvala nakon njezinih "sranja" i obećavala da će pisati o njoj kako bi je obranila od "zlikovaca". Čak i dok se borila s metastazama, zadržala je oštar um i britak jezik. Ispričala je kako ju je zamolila da promovira njezinu novu knjigu jer ona to ne može "rakasta". Kada je Severina otvorila knjigu, prvi ulomak nosio je naslov 'Severina, Tito, jahta i ja', a u njemu je stajalo: "…da ja imam takav film, ja bih ga puštala prije Dnevnika".

Posebno je dirljiva i duhovita anegdota s kraja jednog od njihovih razgovora.

Foto: Igor Cecelja

​- Voljela me, al' kad sam joj jednom na kraju razgovora rekla "Volim te", kaže ona: "Samo me nemoj ti voljeti, vidi kako su završili oni jadnici koje si ti voljela…" - napisala je Severina, završavajući objavu retoričkim pitanjem: "Pa 'ko je ne bi obožava'".

Objava je izazvala lavinu emotivnih reakcija pratitelja, koji su u komentarima izražavali sućut i divljenje prema spisateljici, opisujući je kao ženu koja je "samo govorila istinu". Mnogi su se složili da legende poput nje ne umiru, a Severininu posvetu nazvali su predivnim svjedočanstvom velikog prijateljstva.

*uz korištenje AI-ja



