Severina u crnom korzetu zapalila splitske Gripe, a prisjetila se i 1993. godine...

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, ponovno je dokazala svoj status kraljice estrade. Nakon rasprodanog koncerta u rodnom Splitu, oglasila se na Instagramu emotivnom porukom i serijom fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha.

Pjevačica je podijelila video sa koncerta na Gripama u kojem pjeva pjesmu Dalmatinka, napisavši kako je upravo na tom mjestu prvi put otpjevala tu pjesmu daleke 1993. godine.

- …jer ne bi me bilo ovakve da nisam iz Splita. Okupane morem, grijane ovim našim suncem, a “siromašna” četvrt mi je dala valjda taj gen za borbu. Otišla sam iz mog rodnog grada za vrime rata i otpivala pismu koja je moja osobna karta. Dalmatinka po srcu, duši, dišpetu i temperamentu. Uostalom, to ovoj publici ispred mene ne treba objašnjavati. Istog smo kova…Ovu pjesmu sam baš ovdje, na Gripama, otpjevala prvi put, 1993. Moja mama je tad bila najponosnija, a i danas će kad joj pokažem ovaj video… - napisala je Seve.

Osim toga, Severina je u prethodnoj objavi podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira u odvažnom scenskom izdanju, očito snimljenih iza pozornice dvorane Gripe. Na sebi nosi pripijeni crni korzet koji naglašava njezinu besprijekornu figuru, mrežaste čarape i čizme, a cijeli stajling odiše samopouzdanjem i seksepilom. Uz fotografije je napisala dirljivu poruku posvećenu publici. "Trenutak kad ni slutila nisam kakve će se emocije valjat ispod ovog korzeta, ni koliko me ljubavi čeka u dvorani… ", otkrila je Severina, aludirajući na nevjerojatnu atmosferu koja je vladala na njezinom koncertu večer prije.

Ovaj nastup u Splitu, održan 24. listopada, bio je samo uvertira u ono što slijedi. Severina se nalazi usred iznimno uspješnog perioda karijere, a dokaz tome su i dva nadolazeća koncerta u zagrebačkoj Areni. Prvi, zakazan za 7. studenog, rasprodan je u rekordnom roku od samo deset dana, dok je za drugi ostalo još malo ulaznica.

