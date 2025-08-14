Obavijesti

Show

Komentari 4
'VRATILA SE' U ŠKOLSKE DANE

Severina u Splitu proslavila 35 godina mature: 'Picnula se i ja'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Severina u Splitu proslavila 35 godina mature: 'Picnula se i ja'
4
Foto: Instagram

Za tu prigodu nosila je plavu Dries Van Noten haljinu koja se na službenim stranicama može pronaći za 3700 eura, Dior torbicu od 5000 eura i Bottega Veneta sandale

Severina je ovih dana proslavila 35 godina mature i ponovno se susrela sa svojim srednjoškolskim kolegama. Na Instagramu je podijelila stihove Balaševićeve pjesme 'Saputnik' o školskim okupljanjima i dodala: 'Picnula se i ja za 35 godina mature.'

U VODICAMA Severina se prisjetila posebnog komplimenta Đorđa Balaševića: 'Tada sam maturirala drugi put'
Severina se prisjetila posebnog komplimenta Đorđa Balaševića: 'Tada sam maturirala drugi put'

Za tu prigodu nosila je plavu Dries Van Noten haljinu koja se na službenim stranicama može pronaći za 3700 eura, Dior torbicu od 5000 eura i Bottega Veneta sandale.

Kako piše Slobodna Dalmacija, riječ je bilo o okupljanju Centra za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanje Natko Nodilo, generacije koja je maturirala školske godine 1989./90. na terasi hotela Amphora. Okupilo se oko 150 bivših učenika, a pozvani su i nekadašnji profesori.

BEZ DLAKE NA JEZIKU Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'
Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'

Severina je završila gimnaziju Natko Nodilo i paralelno s njom išla u srednju glazbenu školu Josip Hatze, koju je upisala u sedmom osnovne te jednu godinu kaskala za gimnazijom. Kako je otišla na turneju u Australiju, ispite za četvrti srednje glazbene škole nije ni izašla polagati.

- Na 35. godišnjici mature, profesor iz dirigiranja Vlado Sunko mi je rekao: Sjećam se, vratila si se iz Australije i pitala me 'Profesore, da li da polažem zadnju godinu, jer me zovu u Zagreb da snimam album', na što sam ti ja rekao: 'Idi sunce, snimaj album, to je tvoj put.' Moja mama tad nije bila sretna, ali je sad ponosna... - izjavila je Severina.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Emotivne scene s Mirogoja: Od Nine Erak oprostile se kolege...
OKUPILI SE BLIŽNJI

Emotivne scene s Mirogoja: Od Nine Erak oprostile se kolege...

Kazališna prvakinja Nina Erak preminula je u nedjelju, a u četvrtak je u Zagrebu održan pogreb na koji su, uz obitelj, pristigli brojni prijatelji, poznanici te kolege naše poznate glumice, kako bi joj odali počast
Oglasio se navodni novi partner Elle Dvornik: 'Toliko o tome...'
ZBUNIO SVE

Oglasio se navodni novi partner Elle Dvornik: 'Toliko o tome...'

Ella Dvornik viđena s prstenom i tajanstvenim 'Meštrom'. Je li zagrebački reper Geralt iz Rivije njena nova ljubav? On na Instagramu zbunjuje fanove
Maji Šuput i Šimi horoskop predviđa strast, pa dosta drame
ŠTO ZVIJEZDE PREDVIĐAJU O ROMANSI

Maji Šuput i Šimi horoskop predviđa strast, pa dosta drame

Gospodin Savršeni možda u showu nije pronašao srodnu dušu, ali otkako ljubuje s Majom Šuput, Hrvati sa zanimanjem prate razvoj romanse

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025