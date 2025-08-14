Severina u Splitu proslavila 35 godina mature: 'Picnula se i ja'

Severina je ovih dana proslavila 35 godina mature i ponovno se susrela sa svojim srednjoškolskim kolegama. Na Instagramu je podijelila stihove Balaševićeve pjesme 'Saputnik' o školskim okupljanjima i dodala: 'Picnula se i ja za 35 godina mature.'

Za tu prigodu nosila je plavu Dries Van Noten haljinu koja se na službenim stranicama može pronaći za 3700 eura, Dior torbicu od 5000 eura i Bottega Veneta sandale.

Kako piše Slobodna Dalmacija, riječ je bilo o okupljanju Centra za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanje Natko Nodilo, generacije koja je maturirala školske godine 1989./90. na terasi hotela Amphora. Okupilo se oko 150 bivših učenika, a pozvani su i nekadašnji profesori.

Severina je završila gimnaziju Natko Nodilo i paralelno s njom išla u srednju glazbenu školu Josip Hatze, koju je upisala u sedmom osnovne te jednu godinu kaskala za gimnazijom. Kako je otišla na turneju u Australiju, ispite za četvrti srednje glazbene škole nije ni izašla polagati.

- Na 35. godišnjici mature, profesor iz dirigiranja Vlado Sunko mi je rekao: Sjećam se, vratila si se iz Australije i pitala me 'Profesore, da li da polažem zadnju godinu, jer me zovu u Zagreb da snimam album', na što sam ti ja rekao: 'Idi sunce, snimaj album, to je tvoj put.' Moja mama tad nije bila sretna, ali je sad ponosna... - izjavila je Severina.

Foto: Instagram