Severina uoči koncerta u Areni: 'Na probi je bilo savršeno! Što mislite, koja će biti 1. pjesma?'

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, podigla je atmosferu uoči svog dugoiščekivanog koncerta u Areni Zagreb. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je djelić atmosfere s probe i uključila ih u slatke pripreme za glazbeni događaj godine.

Na nizu fotografija objavljenih iz prazne Arene, pjevačica pozira u energičnom i zanosnom izdanju. Odjevena u pripijenu dolčevitu boje lavande, vruće hlačice od crvenog vinila i visoke čizme u istoj boji, Severina je pokazala da je spremna za spektakl.

- Sinoć, na probi je bilo savršeno. Ali kada vi ispunite dvoranu, bit će spektakl jer vi ste moja ekipa, moje pogonsko gorivo i moj zbor - napisala je, obraćajući se direktno svojim obožavateljima i naglašavajući koliko joj znače.

Foto: Instagram/Severina

Kako bi dodatno zaintrigirala publiku, postavila im je zagonetku.

- Šta mislite, koja je prva pjesma? - dodala je Severina te napisala listu od čak 30 svojih najvećih hitova, od "Dalmatinke" i "Djevojke sa sela" do novijih poput "Otrove" i "Tako ti je sine moj", te zagonetno natuknula da druga fotografija možda krije odgovor.

Ovaj koncert kruna je još jedne uspješne godine za pjevačicu, koja je nedavno rasprodala i splitske Gripe, a u zagrebačkoj Areni će imati dva koncerta.