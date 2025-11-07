Obavijesti

Show

Komentari 2
POZIRALA U KRATKIM HLAČICAMA

Severina uoči koncerta u Areni: 'Na probi je bilo savršeno! Što mislite, koja će biti 1. pjesma?'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Severina uoči koncerta u Areni: 'Na probi je bilo savršeno! Što mislite, koja će biti 1. pjesma?'
3
Foto: Instagram/Severina

Sve je spremno za veliki koncert Severine u rasprodanoj zagrebačkoj Areni. Severina je tako odradila i generalnu probu, a pozornost je privukla stajlingom u pripijenoj dolčeviti i vrućim hlačicama

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, podigla je atmosferu uoči svog dugoiščekivanog koncerta u Areni Zagreb. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je djelić atmosfere s probe i uključila ih u slatke pripreme za glazbeni događaj godine.

Na nizu fotografija objavljenih iz prazne Arene, pjevačica pozira u energičnom i zanosnom izdanju. Odjevena u pripijenu dolčevitu boje lavande, vruće hlačice od crvenog vinila i visoke čizme u istoj boji, Severina je pokazala da je spremna za spektakl.

- Sinoć, na probi je bilo savršeno. Ali kada vi ispunite dvoranu, bit će spektakl jer vi ste moja ekipa, moje pogonsko gorivo i moj zbor - napisala je, obraćajući se direktno svojim obožavateljima i naglašavajući koliko joj znače.

Foto: Instagram/Severina

Kako bi dodatno zaintrigirala publiku, postavila im je zagonetku.

- Šta mislite, koja je prva pjesma? - dodala je Severina te napisala listu od čak 30 svojih najvećih hitova, od "Dalmatinke" i "Djevojke sa sela" do novijih poput "Otrove" i "Tako ti je sine moj", te zagonetno natuknula da druga fotografija možda krije odgovor.

Ovaj koncert kruna je još jedne uspješne godine za pjevačicu, koja je nedavno rasprodala i splitske Gripe, a u zagrebačkoj Areni će imati dva koncerta.

VELIKI KONCERT Severina u crnom korzetu zapalila splitske Gripe, a prisjetila se i 1993. godine...
Severina u crnom korzetu zapalila splitske Gripe, a prisjetila se i 1993. godine...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama
ŠTO PRIPREMA?

FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama

Pjevačica koja je nekad bila vrlo aktivna na Instagramu, posljednjih nekoliko mjeseci uzela je pauzu. Prije nekoliko dana iznenadila je obožavatelje te je objavila nekoliko misterioznih poruka. Jedna od njih je i ona u kojoj se spominje 7. studenoga, njezin rođendan.
FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...
NOVI IMIDŽ INFLUENCERICE

FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...

Nije tajna da obožava eksperimentirati izgledom, a posebno frizurama. Tijekom godina mijenjala je boje, dužine, stilove...
FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?
OSEBUJNA LJILJANA

FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?

Ljiljana Jurić dama je osebujnog stila, a javnosti se predstavila kao jedna od kandidatkinja popularnog showa 'Ljubav je na selu'. Svoju je naklonost odlučila pokloniti 41-godišnjem farmeru Josipu Đerfi iz mjesta Suza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025