Severina za Lasagnu: Mahala tabletićem i zaplesala hit ples

Iz svih dijelova Hrvatske danas se šalje podrška našem Baby Lasagni koji će večeras nastupiti u velikom finalu Eurosonga u Švedskoj. Svoju podršku sad mu je poslala i jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima, Severina.

- Ovo će biti dobra noć za Baby Lasagnu. Predosjećam i navijam iz Osla gdje imam nastup - napisala je Severina na svom Instagram profilu pa dodala:

- Go baby, go, do pobjede.

Na pozornici je mahala s Lasagninim zaštitnim znakom, tabletićem, i zaplesala već dobro poznati ples u ritmu pjesme 'Rim tim tagi dim'.

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finala Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL