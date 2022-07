Severinin bivši svekar nakon tetoviranja obrva otišao na novi zahvat: Pogledajte rezultate...

Nije tajna kako Severinin bivši svekar, srpski pjevač Dragan Kojić Keba (65), jako drži do svog fizičkog izgleda. Posjeti salonima ljepote nisu mu strani, a sada se podvrgao tretmanu trajne šminke na obrvama.

Inače, kako prenosi Pink.rs, Keba je bio jedan od prvih muškaraca koji je javno priznao da je istetovirao obrve. No čini se kako je s vremenom počeo biti nezadovoljan njihovim izgledom te se obratio vlasniku popularnog salona ljepote, u javnosti poznatom po nadimku 'Bog obrva'.

Vlasnik salona na društvenim je mrežama objavio fotografije prije i poslije Kebine transformacije.

- Bit ću iskren, već posljednjih godina kada god u medijima vidim Kebinu fotografiju u glavi mi je bila samo jedna misao: 'Ali zašto!?' Prije šest mjeseci ulazim u svoju ordinaciju i kada sam njega ugledao nailazi mi druga misao: 'Napokon Kebo, gdje si bio do sada?’ - napisao je uz fotke.

- Proces je bio i više nego zanimljiv, sa njim je uvijek zabava i ako ga niste vidjeli da je ušao u lokal, čut ćete ga - dodao je tzv. 'Bog obrva', čije su klijentice srpske folkerice poput Seke Aleksić, Ane Nikolić i Sandre Afrike.

- Keba je posebno slab na svoje obrve. Kad ih je tetovirao, bio je zadovoljan, ali s vremenom su počele blijedjeti i gubiti boju, pa mu se to nije svidjelo. A i pogađali su ga komentari da su mu obrve kao pijavice i da više sliče na ženske nego na muške. Kad je vidio da mnoge njegove kolegice idu kod jednog poznatog kozmetičara, i sam je odlučio otići kod njega. Rekao mu je da želi da budu što prirodnije i veće nego što je imao do sada. To ga je koštalo 600 eura, ali od tada ne skida osmijeh s lica, prezadovoljan je - rekao je izvor blizak folkeru za srpske medije.

