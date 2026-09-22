Severinin menadžer nije više suvlasnik firme koju su zajedno osnovali prije 16 godina

Tomislav Petrović više nije suvlasnik tvrtke 'Glazbeni program', piše Lider.hr, te tako Severina ostaje jedina vlasnica tvrtke koju su zajedno osnovali 2010. godine. 'Glazbeni program' prošle je godine ostvario 2,15 milijuna eura prihoda, 31,7 posto više nego prethodne godine, dok je neto dobit porasla 66 posto, na nešto više od milijun eura.

Marko Prpić/Pixsell | Foto: Marko Prpić/Pixsell

Tomislav Petrović Severinin je menadžer i dugogodišnji prijatelj. Surađivati su počeli 2000. godine, a nakon organizacije njezinih prvih koncerata zajedno su krenuli u veće projekte i prvu zajedničku turneju 2002. Njihov odnos danas obuhvaća složenu mrežu od nekoliko poduzeća koja uspješno upravljaju prihodima, organizacijom velikih turneja i cjelokupnom produkcijom najveće domaće zvijezde.

Sudski registar bilježi tri glavna poslovna subjekta koji stoje iza Severinine karijere. To su tvrtke 'Glazbeni program', zatim poduzeće koje dijeli naziv s jednim od njezinih najuspješnijih albuma 'Dobrodošao u klub', te produkcijska kuća 'DUK Production'. Severina je vratila svoje djevojačko prezime Vučković u registar Trgovačkog suda, što je morala upisati u sve tri navedene firme. Sva tri društva povezuje ista kontaktna adresa elektroničke pošte, koja pripada tvrtki 'Motivo'. Vlasnik i direktor tvrtke 'Motivo' upravo je Tomislav Petrović.

Foto: Marijan Delija/24sata

Tvrtka 'Glazbeni program' osnovana je još prije 16 godina, a pjevačica i menadžer tamo su godinama djelovali kao suvlasnici. Društva 'Dobrodošao u klub' i 'DUK Production' datiraju iz 2019. i Severina ih drži u stopostotnom vlasništvu, no direktor im je Petrović. Njihova dugovječna suradnja doživjela je kratki prekid 2019. godine, kada je organizaciju turneje privremeno preuzeo glazbeni menadžer Alen Ključe, dok je Antonela Belamarić postala prokuristica.

​- Severina me u svoj tim angažirala početkom godine i dogovorile smo se da privremeno preuzmem ulogu prokurista u njezinoj firmi, prvenstveno zbog mogućnosti potpisivanja ugovora, kako bi se olakšao i ubrzao posao kad Severina nije dostupna - izjavila je tada Belamarić. Ipak, Petrović se brzo vratio u pjevačičin stožer te preuzeo direktorske pozicije.

*uz korištenje AI-ja

