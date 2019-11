Severinin svekar Keba ponovno se ozlijedio na snimanju showa

Dragan Kojić Keba (59) ponovno se ozlijedio za vrijeme snimanja srpske verzije showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Nedavno je pjevač završio na šivanju noge nakon što je pao na generalnoj probi, a ovog puta stradalo mu je rame. Tijekom imitiranja Jamesa Browna u sklopu showa Keba je stao na ogromnu zavjesu koja nije bila podignuta na vrijeme, a kad se podigla - odbacila ga je nekoliko metara, piše bosanskohercegovački tabloid Express.

- Povrijedio sam desno rame i to je sretna okolnost, jer sam prije nekoliko godina tijekom snimanja povrijedio i lijevo. Došlo je do pogreške radnika na sceni i zavjesa nije podignuta na vrijeme. Kada sam stao na zavjesu, to je bio pad kao kad vas katapultiraju. Nisam bio svjestan što se događa ali sam znao da moram ustati. Mislim da sam reagirao brže nego što bi Cristiano Ronaldo - izjavio je za Express povrijeđeni pjevač.

Foto: Antonio Ahel @ATAImages

Keba je, još onako vruć, odlučio završiti probu pa se zatim uputio na Hitnu.

- Čim sam završio, rekao sam da trebam pomoć. Bol je bila toliko jaka da sam se pojavio maskiran, našminkan s onom crnom bojom. Nisam stigao skinuti sve to pa mi je pola šminke bilo na licu, pola ne. Ljudi koji su bili dežurni mislili su da sam lud jer kada sam prethodni put došao, došao sam kao Severina - zaključio je svekar pjevačice.

Doktori su zaključili kako nema prijeloma, ali je vidljiva jaka kontuzija, a Keba je dodao kako se nada da će sljedeća njegova sljedeća transformacija ipak biti nešto mirnija.

