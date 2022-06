Shakira i Pique su prekinuli: Uhvatila ga je s drugom ženom u krevetu, nogometaš se iselio?

Nakon 12 godina veze između Shakire (45) i Gerarda Piquea (35), ljubavi je došao kraj, prenosi El Periodico.

Slavni nogometaš iselio se iz obiteljskog doma i preselio u svoj stan u Barceloni, gdje je živio prije negoli je upoznao Shakiru. Strani mediji tvrde kako je pjevačica ulovila nogometaša u krevetu s drugom ženom.

Podsjetimo, Shakira i Pique upoznali su se u Madridu 2010. kada je ona došla snimiti spot za navijačku himnu Svjetskog prvenstva 'Waka Waka'.

Zanosni Španjolac Gerard Pique, inače nogometaš Barcelone, tehnicirao je s loptom i kasnije uspio impresionirati pjevačicu. Među njima je odmah zaiskrilo. Prema pisanju stranih medija, Pique je navodno rekao da će se potruditi osvojiti Svjetsko prvenstvo samo kako bi je mogao opet vidjeti u finalu.

- Upoznao sam je na snimanju pjesmu, a sve je krenulo kada smo se ponovno sreli u Južnoafričkoj Republici. Bila je tamo jer je pjevala na otvaranju natjecanja. Poslao sam joj poruku i pitao kakvo je vrijeme. Bilo je to tipično glupo pitanje. Normalan odgovor bi bio prijedlog da ponesem jaknu, ali nastavljala me informirati o vremenu i došli smo do trenutka kada sam rekao da ću morati doći do finala Svjetskog prvenstva jer je ona pjevala na utakmici. Stigli smo tamo i osvojili naslov - ispričao je svojedobno Pique.

