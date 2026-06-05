Shakira izjavila da sad nema vremena za novu ljubav: 'Ma nemam vam ja društveni život'

Kolumbijska pjevačica Shakira nakon prekida s Gerardom Piquéom posvetila se karijeri i sinovima, otkrivajući kako trenutačno nema mjesta za novu romansu. Zbog rekordne svjetske turneje i priprema za Svjetsko prvenstvo, raspored joj je ispunjen, a glazba joj je postala i terapija i najsnažniji glas.

Nakon razlaza s Piquéom, Shakira se sa sinovima preselila u Miami, gdje joj je karijera uspješnija no ikad. Njezina svjetska turneja "Las Mujeres Ya No Lloran" (Žene više ne plaču) ušla je u povijest kao najprofitabilnija turneja jednog latino izvođača. Takav tempo ne ostavlja joj vremena za ljubavni život.

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- Žene koje su same se jako zabavljaju, da, to je istina, ali to se trenutačno ne odnosi na mene jer sam jednostavno prezaposlena - rekla je Shakira, pojasnivši kako je pretrpana obavezama.

- Pripremam se za turneju po SAD-u, nastup na Svjetskom prvenstvu i europsku rezidenciju. Tu je i svakodnevni život moje djece, tako da nemam nikakav društveni život! - iskreno je priznala.

Album kao terapija i poruka osnaživanja

Prekid s Piquéom nakon 11 godina veze postao je globalna tema, a pjevačica je svoju bol pretočila u glazbu. Rezultat je album "Las Mujeres Ya No Lloran", koji je opisala kao transformaciju boli u snagu. Pisanje pjesama bilo joj je "čista katarza".

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Naslov albuma potječe iz suradnje s Bizarrapom na pjesmi koja je srušila četiri Guinnessova rekorda, a u kojoj se obračunala s bivšim partnerom stihovima poput "Zamijenio si Ferrari za Twingo". Pjesma je postala globalna himna osnaživanja.

Neraskidiva veza sa Svjetskim prvenstvom

Svjetsko nogometno prvenstvo neizostavan je dio njezine karijere i života.

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- Moja povijest s nogometom seže u 2006. godinu, a 2010. sam upoznala oca svoje djece. Zbog toga svoju djecu zovem 'Waka Waka djeca', jer su rođeni zbog te pjesme. To prvenstvo imalo je važan utjecaj na moj život. I rodili su se oni, najbolja stvar koja mi se dogodila - ispričala je.

Pjevačica smatra da svako Svjetsko prvenstvo donosi nešto čarobno i nada se da će i ovo pridonijeti okupljanju ljudi.

*uz korištenje AI-ja