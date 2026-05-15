Jedan od velikana NBA lige, danas globalno poznat i pod imenom DJ Diesel, posljednjih je godina izgradio ozbiljno ime na svjetskoj glazbenoj sceni, a u srpnju stiže u Umag!
Shaquille O'Neal dolazi u Umag!
Od NBA parketa do najvećih festivalskih pozornica svijeta – Shaquille Rashaun O’Neal, planetarno poznat kao Shaq, ovog ljeta stiže u Umag! U srijedu, 15. srpnja, legendarni košarkaš i globalna atrakcija DJ Diesel preuzet će pozornicu Umag Music Nightsa i publici prirediti show za pamćenje.
Jedan od velikana NBA lige, danas globalno poznat i pod imenom DJ Diesel, posljednjih je godina izgradio ozbiljno ime na svjetskoj glazbenoj sceni nastupajući na najvećim festivalima i u klubovima diljem svijeta. Istodobno, tijekom veličanstvene košarkaške karijere, u kojoj je osvojio četiri NBA naslova, MVP nagradu za najkorisnijeg igrača lige iz 2000. godine, olimpijsko zlato te izbor u Košarkašku kuću slavnih “Naismith Memorial” izgradio je i zavidnu karijeru u entertainment industriji.
Postao je ikona popularne kulture osvojivši sportsku Emmy nagradu i čovjek koji je uspješno spojio sport, glazbu i biznis. Upravo je glazba dio njegova života još od mladih dana, a od trenutka kada je otkrio elektroničku glazbenu scenu njegova DJ karijera doživjela je globalni uspjeh. Danas nastupa na najvećim svjetskim festivalima poput Tomorrowlanda, Lollapalooze i EDC Las Vegasa, a njegovi energični setovi, prepoznatljivi po snažnom EDM i bass zvuku te snažnoj produkciji i atmosferi, pretvorili su ga u jedno od najatraktivnijih imena festivalske scene.
Tako će u srijedu, nakon teniskih mečeva, publici prirediti show po kojem posljednjih godina osvaja publiku širom svijeta, a njegov dolazak još jednom potvrđuje status Plava Laguna Croatia Opena Umag kao jednog od najatraktivnijih sportskih i zabavnih događanja ljeta.
- Posjetitelji će i ove godine moći uživati u vrhunskom sportskom i zabavnom programu. Posebno nas veseli dolazak Shaquillea O’Neala, globalne sportske i zabavne ikone, koji je prepoznao Plava Laguna Croatia Open Umag kao jedan od najatraktivnijih događaja u ATP kalendaru. Njegov dolazak potvrda je međunarodnog ugleda koji turnir kontinuirano gradi te dodatno pozicionira Umag kao nezaobilaznu ljetnu destinaciju vrhunskog sporta, zabave i jedinstvene atmosfere - ističu iz Plave Lagune.
Umaški turnir već je godinama prepoznat kao jedno od najposebnijih događanja na ATP Touru, ne samo zbog vrhunskog tenisa već i zbog bogatog popratnog programa koji privlači tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Svake večeri nakon posljednjeg poena Umag Music Nights pretvara Stella Maris u središte ljetne zabave, dovodeći svjetske DJ zvijezde – Steve Aoki, Gianluca Vacchi, Redfoo, Bob Sinclair, Martin Solveig, Timmy Trumpet i brojni drugi izvođači već su rasplesali umašku publiku, a ove godine pozornicu preuzima Shaquille O’Neal i donosi spektakl.
Spoj vrhunskog sporta, glazbe i jedinstvene ljetne atmosfere i ove će godine od 10. do 18. srpnja potvrditi zašto je Plava Laguna Croatia Open Umag mnogo više od teniskog turnira. Sve informacije moguće je pronaći na www.croatiaopen.hr
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+