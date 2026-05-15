Shaquille O'Neal dolazi u Umag!

Jedan od velikana NBA lige, danas globalno poznat i pod imenom DJ Diesel, posljednjih je godina izgradio ozbiljno ime na svjetskoj glazbenoj sceni, a u srpnju stiže u Umag!

Od NBA parketa do najvećih festivalskih pozornica svijeta – Shaquille Rashaun O’Neal, planetarno poznat kao Shaq, ovog ljeta stiže u Umag! U srijedu, 15. srpnja, legendarni košarkaš i globalna atrakcija DJ Diesel preuzet će pozornicu Umag Music Nightsa i publici prirediti show za pamćenje.

Jedan od velikana NBA lige, danas globalno poznat i pod imenom DJ Diesel, posljednjih je godina izgradio ozbiljno ime na svjetskoj glazbenoj sceni nastupajući na najvećim festivalima i u klubovima diljem svijeta. Istodobno, tijekom veličanstvene košarkaške karijere, u kojoj je osvojio četiri NBA naslova, MVP nagradu za najkorisnijeg igrača lige iz 2000. godine, olimpijsko zlato te izbor u Košarkašku kuću slavnih “Naismith Memorial” izgradio je i zavidnu karijeru u entertainment industriji.

Postao je ikona popularne kulture osvojivši sportsku Emmy nagradu i čovjek koji je uspješno spojio sport, glazbu i biznis. Upravo je glazba dio njegova života još od mladih dana, a od trenutka kada je otkrio elektroničku glazbenu scenu njegova DJ karijera doživjela je globalni uspjeh. Danas nastupa na najvećim svjetskim festivalima poput Tomorrowlanda, Lollapalooze i EDC Las Vegasa, a njegovi energični setovi, prepoznatljivi po snažnom EDM i bass zvuku te snažnoj produkciji i atmosferi, pretvorili su ga u jedno od najatraktivnijih imena festivalske scene.

Tako će u srijedu, nakon teniskih mečeva, publici prirediti show po kojem posljednjih godina osvaja publiku širom svijeta, a njegov dolazak još jednom potvrđuje status Plava Laguna Croatia Opena Umag kao jednog od najatraktivnijih sportskih i zabavnih događanja ljeta.

- Posjetitelji će i ove godine moći uživati u vrhunskom sportskom i zabavnom programu. Posebno nas veseli dolazak Shaquillea O’Neala, globalne sportske i zabavne ikone, koji je prepoznao Plava Laguna Croatia Open Umag kao jedan od najatraktivnijih događaja u ATP kalendaru. Njegov dolazak potvrda je međunarodnog ugleda koji turnir kontinuirano gradi te dodatno pozicionira Umag kao nezaobilaznu ljetnu destinaciju vrhunskog sporta, zabave i jedinstvene atmosfere - ističu iz Plave Lagune.

Umaški turnir već je godinama prepoznat kao jedno od najposebnijih događanja na ATP Touru, ne samo zbog vrhunskog tenisa već i zbog bogatog popratnog programa koji privlači tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Svake večeri nakon posljednjeg poena Umag Music Nights pretvara Stella Maris u središte ljetne zabave, dovodeći svjetske DJ zvijezde – Steve Aoki, Gianluca Vacchi, Redfoo, Bob Sinclair, Martin Solveig, Timmy Trumpet i brojni drugi izvođači već su rasplesali umašku publiku, a ove godine pozornicu preuzima Shaquille O’Neal i donosi spektakl. 

Spoj vrhunskog sporta, glazbe i jedinstvene ljetne atmosfere i ove će godine od 10. do 18. srpnja potvrditi zašto je Plava Laguna Croatia Open Umag mnogo više od teniskog turnira. Sve informacije moguće je pronaći na www.croatiaopen.hr

