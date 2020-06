Sharon Stone: Pogodio me grom i letjela sam posvuda po kuhinji

<p>Holivudska glumica <strong>Sharon Stone</strong> (62) ovih se dana osvrnula na šokantnu priču o tome kako ju je udario grom. U podcastu 'Films to Be Buried With' s Brettom Goldsteinom pojasnila je da je u tom trenutku preletjela kroz čitavu kuhinju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preko interneta traže ljubav</strong></p><p>- Bila sam tada kod kuće i stavljala vodu u peglu. Jedna ruka mi je i dalje bila na slavini, a druga na pegli i odjednom - udario je grom, a voda je bila provodnik. Odletjela sam kroz cijelu kuhinju i udarila u frižider - prisjetila se zvijezda filma 'Sirove strasti', piše <a href="https://metro.co.uk/2020/06/12/sharon-stone-was-hit-lightning-ironing-12842170/" target="_blank">Metro</a>. </p><p>Nasreću, u tom trenutku nije bila sama kod kuće već je s njom bila i njena majka<strong> Dorothy</strong>, koja ju je budila šamaranjem.</p><p>- Majka je stajala ondje i samo me počela udarati po lice da se probudim. Bila sam u nekom čudnom stanju, ne znam kako to opisati osim da je sve bilo svjetlo, onako, poprilično 'wow' - kaže. Majka ju je 'ubacila' u auto i odvela u bolnicu.</p><p>- EKG je pokazao veliki elektricitet u moj tijelu - rekla je i pojasnila da je deset dana nakon incidenta morala raditi EKG kako bi motrili njeno stanje. </p><p>Kako je holivudska zvijezda dodala, sretna je što je uopće i živa, s obzirom na to da ovo nije bio jedini 'bliski susret sa smrću' koji je imala. Jednom se posjekla po vratu i samo pukom srećom nije zakačila venu, a 2001. godine je imala i moždanu aneurizmu.</p><p> </p>