Sheeran proglašen izvođačem desetljeća: Ovo je nevjerojatno

Nakon što je krajem kolovoza izjavio da se povlači sa glazbene scene, pjevač Ed Sheeran nije se previše pojavljivao u javnosti. Za svoj rad dosad je dobio brojne nagrade, a sada je stigla još jedna.

Proglašen je izvođačem desetljeća prema The Official Charts Company (OCC) koja objedinjuje top ljestvice Ujedinjenog Kraljevstva. Razlog zbog kojeg je dobio nagradu je taj što je Britanac prvo mjesto na ljestvici uspio zadržati čak 79 tjedana te je tako postao jedini izvođač u ovom desetljeću kojemu je to pošlo za rukom. Albumi su mu na vrhu bili ukupno 41 tjedan, a pjesme 38 tjedana.

Foto: Instagram

- Ovo je nevjerojatno! Zbilja nisam očekivao da ću imati karijeru dužu od pet godina, a kamoli da ću isto moći raditi cijelo desetljeće... Hvala vam za podršku - rekao je pjevač. Hit 'Shape Of You' bio je na tronu više od 14 tjedana, a prodao se u više od 4,5 milijuna primjeraka.

Foto: Instagram

Osim toga, on je jedini muški izvođač koji je već u prvom tjednu izbacivanja albuma isti prodao u više od 670 tisuća primjeraka, a strani mediji navode kako je imao i vrlo uspješnu turneju, jednu od najuspješnijih među svim izvođačima ikad.

Umjetnikom godine bio je proglašen dvije godine za redom - 2017. je dobio nagradu na MTV Video Music Awardsu, a prošle godine su ga prozvali umjetnikom godine i uručili mu nagradu na dodjeli Billboard Music Awards.

Foto: EXPA/PIXSELL

Stoga i ne čudi da su se brojni obožavatelji ovog glazbenika začudili čuvši da će turneja 'Divide', s kojom je iznimno zadovoljan, biti posljednja. Kako je izjavio, neće ga biti barem godinu i pol, a to je odlučio zato da bi mogao provoditi više vremena sa suprugom Cherry Seaborn (27). Par je u srpnju potvrdio da su se tajno vjenčali, a skupa su još od srednje škole.

Foto: Instagram

- Kao što možda znate, na Divide turneji sam više od dvije godine i ovo je zadnji dan svega. Postoji nešto vrlo slatko u svemu tome, jako mi je drago što ste ovdje i što sve završava u Ipswichu. Ovo mi je sigurno posljednja svirka u sljedećih 18 mjeseci. Svirali smo diljem svijeta. U Glastonburyju, na stadionu Wembley. Na prekrasnim mjestima u Americi, Novom Zelandu, Australiji, Aziji, Južnoj Americi i bilo je to ludo putovanje - rekao je krajem kolovoza.

Foto: Instagram

- Teško je što ovome dolazi kraj. Hvala svima koji su bili uključeni u ovu turneju, svima koji su pomogli napraviti album, svima koji su pomogli promovirati ga, kao i fanovima koji ga slušaju ili su došli na nastup... Ništa ovo ne bi bilo moguće bez vas. Turneja od 2017. do 2019., ali preživjeli smo.

