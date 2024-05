Shiloh ne želi više biti Pitt: Kći Brada i Angeline je podnijela zahtjev za promjenu prezimena

Kći glumaca Brada Pitta (60) i Angeline Jolie, Shiloh Jolie-Pitt, proslavila je prije nekoliko dana svoj 18. rođendan. Ubrzo je odlučila promijeniti svoje prezime, točnije odreći se očevog prezimena, prenosi TMZ.

Shiloh je podnijela zahtjev za to da se 'Pitt' makne iz njenog prezimena, a zahtjev joj još uvijek nije odobren. Međutim, kako prenosi strani medij, zahtjev će sigurno biti odobren, a njeno će ime tada glasati Shiloh Jolie.

Nedavno je i druga kći bivših supružnika, Vivienne, odlučila da ne želi imati nikakav odnos s ocem. Na plakatu za predstavu 'The Outsiders' je umjesto Vivienne Jolie-Pitt, kako se godinama predstavljala, pisalo Vivienne Jolie. Nije još poznato je li službeno promijenila prezime.

Prije nekoliko mjeseci se i njihova najstarija kći Zahara predstavila samo s majčinim prezimenom, a njihov sin Maddox navodno ne koristi prezime Pitt u dokumentima koji nisu službeni.

Podsjetimo, Angelina je podnijela zahtjev za razvod od Brada 2016. godine te je tražila potpuno skrbništvo nad njihovom djecom - Zaharom, Maddoxom, Paxom, Shiloh, Knoxom i Vivienne. Nije poznato u kakvom su odnosu djeca trenutačno s njihovim ocem, ali sudeći prema tome što su gotovo svi odlučili promijeniti prezime, čini se da ti odnosi nisu toliko dobri. Inače, razvod Angeline i Brada još uvijek nije finaliziran, iako su službeno slobodni od 2019. godine.

