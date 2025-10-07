SHIP dobio pohvale uglednih svjetskih medija, poznat je i datum četvrtog izdanja festivala

Treće izdanje SHIP festivala, koje je od 11. do 14. rujna 2025. pretvorilo Šibenik u veliku pozornicu i mjesto susreta svjetske glazbene industrije, završilo je uz ovacije publike i priznanja domaće i međunarodne scene. U četiri dana festival je okupio 49 izvođača iz 25 zemalja, 114 govornika iz 33 zemlje te više od 650 glazbenih profesionalaca iz 54 zemlje svijeta, čime je Šibenik postao središte glazbenih inovacija, suradnje i novih otkrića.

Kako je bilo najbolje dočarava službeni aftermovie, u kojem se osjeti energija koncerata, inspiracija konferencijskih panela i prepoznatljiv festivalski ugođaj Šibenika. Organizatori su zahvalili svim partnerima, volonterima, publici i profesionalcima koji su doprinijeli da SHIP 2025. postane najveće i najuspješnije izdanje do sada.

Organizatori s ponosom najavljuju novo poglavlje: četvrto izdanje SHIP-a održat će se od 10. do 13. rujna 2026. godine. U prodaji su super early bird ulaznice za festival, a možete ih nabaviti u sustavu Entrio.

Ugledni mediji poput Rolling Stone UK, Clash i The Line of Best Fit izvijestili su o festivalu, ističući jedinstvenu atmosferu i visoku razinu organizacije.

Rolling Stone UK je već u naslovu jasno dao do znanja što misle o SHIP-u - "Slavlje raznolikosti žanrova koje bi uskoro moglo postati masivno". U izvještaju navode: „SHIP u svojoj srži ima jaku glazbenu zajednicu, a to je vrsta događaja na kojem svi pokazuju koliko vole glazbu te brinu jedni o drugima. Upravo to i pokreće ovaj festival. Sve je napravljeno u istinskom duhu hrvatskog naroda – slobodno i s ljubavlju u srcu. Bio je to briljantan showcase. Bravo SHIP, bili ste izvanredni.“

Clash je naglasio važnost ljudi koji stoje iza festivala: „Festival SHIP bio je izvrstan. Nasmijana lica festivalskih djelatnika i volontera, uglavnom glazbenika strastvenih oko očuvanja kulture koja ih okružuje, bila su dokaz koliko je sve bilo očaravajuće. Ako se festivalu može suditi po ljudima koji na njemu rade, onda je SHIP pravo mjesto za vas.“

The Line of Best Fit pridružio se pozitivnim dojmovima, zaključujući da se SHIP nametnuo kao nezaobilazan događaj na europskoj festivalskoj karti: „Hrvatska je odavno poznata po elektroničkim festivalima na plaži, ali SHIP se već tri godine uspješno probija na užurbanoj sceni showcase festivala. Za one koji traže novu i raznoliku glazbu uz posljednji (glasni) dio ljeta – uskočite na ovaj brod.“

Foto: PROMO

Festival se održao na šest atraktivnih gradskih pozornica, koje su kroz četiri dana pružile publici priliku da otkrije nove glazbene favorite, zapleše uz već poznata imena te doživi Šibenik u jedinstvenom festivalskom ruhu. Suradnja s Tvrđavama kulture i podrška cijelog grada dodatno su potvrdili Šibenik kao idealnog domaćina, u kojem mediteranski duh, kulturna baština i suvremena glazba čine savršen spoj.

Detalji programa četvrtog izdanja SHIP festivala bit će poznati u narednom periodu, no već sada je jasno da će festival nastaviti svoju misiju – biti mjesto otkrivanja nove glazbe, okupljanja profesionalaca i stvaranja nezaboravne atmosfere.

Festival organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU), uz podršku Tvrđave kulture Šibenik, Ministarstva kulture i medija RH, Grada Šibenika, Hrvatske turističke zajednice, HDS ZAMP-a, Turističke zajednice grada Šibenika i Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.