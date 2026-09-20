Shorty za 24sata: 'Ne bavim se više glazbom, ne vidim se više u tome'. Evo gdje je on danas

Dalibor Bartulović Shorty (46) jedno je od prepoznatljivih imena glazbene scene hrvatskog hip-hopa s početka 2000-tih godina. Kao rođeni Vinkovčanin često je spajao rap sa slavonskim bećarcima i tamburicom, što mu je i dalo poseban, prepoznatljiv hip-hop stil. Najpoznatije pjesme su mu 'Dođi u Vinkovce', iako je to izvorno tamburaška pjesma od koje je on napravio rap izvedbu, te sada već kultna božnična pjesma 'Zeka'.

Shorty je dobio nadimak zbog svoje visine, jer je visok 1,68 metara, pa je stoga upravo tim svojim nadimkom nazvao svoj prvi album izdan 2004. godine.

Vinkovci: Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Tijekom godina izdao je nekoliko albuma, a onda se, 2010. godine, odlučio povući iz glazbenog svijeta i više nije nastupao. Rekao je da se okreće obiteljskom životu.

Njegova je 'šutnja' trajala sve do neki dan kada je pozvan da svojom pjesmom 'Dođi u Vinkovce' otvorio Vinkovačke jeseni. Bio je ugodno iznenađenje svim Vinkovčanima koji su te večeri bili na glavnom gradskom trgu jer su svi priželjkivali Shortijev povratak u glazbu.

Vinkovci: Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Bio je to pljesak koji puno znači i jako mi je drago što me nisu zaboravili i što moje pjesme i dalje žive - kaže nam Shorty kojega smo uspjeli pridobiti za par izjava o svom životu posljednjih godina.

Ispričao je kako ga je, za Vinkovačke jeseni, pozvao i Toni Cetinski da s njime nastupi na koncertu, što mu je posebno puno značilo. Naime, Tony nije znao da je na jedan veoma bitan način obilježio Shortyja.

- Kada sam prvi puta sreo Tonija imao sam 11 godina. Bio sam izbjeglica u hotelu nedaleko Rovinja. Nisam tada još razmišljao o glazbi, o ničemu, osim o ratu koji nas je otjerao od kuće. Cetinski mi je tada bio nepoznat pjevač. Kada je sjeo pored mene, ipak, živo ga se sjećam. Bio je i on mlad tada. Nasmiješio mi se. On čak ni ne zna koliko me se tada dojmio, i kakva sve sjećanja imam na taj dan. Kada sam mu nedavno to ispričao, on se šokirao, bio ugodno iznenađen. Meni se to baš urezalo u sjećanje jer je to tada bio jedini lijep događaj koji mi se dogodio - kaže Shorty kojega smo zatekli na trgu u Vinkovcima, gdje i živi sve ove godine.

Svojevremeno se pričalo da je Shorty odustao od karijere jer iz Slavonije nije mogao ući u ozbiljnije producentske vode, a nije želio otići iz svojih Vinkovaca.

Vinkovci: Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hip-hopom se počeo baviti sa svojih 17-18 godina, a prve je pjesme snimio sa 19.

- Nije to bilo nešto veleumno, a vjerojatno ni kvalitetno, ali mi je to u to vrijeme bilo jako veliko i ponosan sam na to. Sve što sam snimao uglavnom su bile moje pjesme i drago mi je što ponekad čujem neke od njih na radio postajama - dodaje Dalibor.

Na pitanje što radi posljednjih više od deset godina, koliko ne nastupa, kaže da je posve obiteljski čovjek.

Foto: Mihael Spanic/PIXSELL

- Ne bavim se uopće više glazbom i ne planiram se njome baviti. Ne vidim se više u tome također. Zadnjih desetak godina bavim se Internet trgovinom, prije toga sam se bavio marketingom, oglašavanjem, google AdWordsom, rangiranjem stranica, pomalo svačega.. Supruga i ja sada imamo svoje web stranice i bavimo se online trgovinom. Zadovoljni smo time. Vodimo miran život, gotovo penzionerski, ali nam to odgovara. Pratimo djecu u njihovom odrastanju. Kći Nika mi je sada upisala fakultet, povijest u Zagrebu, a sin Jakov je 8. razred. Jako smo svi povezani. Volim taj miran i spokojan život. Volim taj 'ler' u kojemu su Vinkovci; sve samo lagano. Opušteno. To ne bih mijenjao ni za što - kaže Dalibor kojega i dalje svi sugrađani, kada ga sretnu, zovu Shorty. Priznaje kako voli doći u centar grada, prošetati, popiti kavu, gledati sve te 'svoje' ljude.

ARHIVA - Grupa TBF osvojila 5 Porina 2005. godine | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iako nema društvene mreže, preko njegove se obitelji može vidjeti da vole putovati.

- Kao obitelj volimo putovati, koliko stignemo. Kada su djeca bila manja više smo putovali. Htio sam da imamo što više uspomena s djecom, da što više budemo zajedno. Srećom imali smo priliku posjetiti razne države gdje su djeca mogla upoznati druge kulture, jezike, da postanu bolji ljudi, da uče o svijetu oko sebe. Na kraju, samo se uspomene broje i samo one vrijede - iskreno kaže.

Neke je od svojih uspomena Dalibor opisao i u knjizi 'Iz blata', objavljenoj 2014. godine u suradnji s književnikom i glazbenikom Vladimirom Bakarićem iz Vinkovaca. Knjiga je inspirirana stvarnim iskustvima odrastanja u Vinkovcima i govori o mladiću iz radničke obitelji koji pokušava ostvariti san o hip-hopu. Shorty je naglašavao da to nije autobiografija, iako u knjizi ima dosta elemenata iz njegovog života.