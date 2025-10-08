Obavijesti

POSVETILA MU DIRLJIVE RIJEČI

Shrvana Alka Vuica javila se iz Sarajeva: Suze su krenule same. Halide, voli te tvoja peta sestra

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Shrvana Alka Vuica javila se iz Sarajeva: Suze su krenule same. Halide, voli te tvoja peta sestra
Zagreb: Izborni stožer predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića u Tvornici Kulture | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kantautorica se oprostila od legendarnog Halida Bešlića. Nazvala ga je 'Božjim čovjekom' i 'velikom bosanskom dušom' te poručila da će zauvijek ostati u njezinu srcu

Više tisuća ljudi okupilo se u srijedu u Sarajevu kako bi odali počast legendarnom Halidu Bešliću, kralju narodne glazbe i čovjeku čije su pjesme obilježile živote generacija. Grad je bio ispunjen tugom i pjesmom, a među onima koji su se oprostili od Halida bila je i Alka Vuica (64).

- Mili moj brate, sve si nas rastužio beskrajno i neopisivo svojim naglim i preranim odlaskom. Zadnji put kada smo se čuli rekao si: ‘Nije dobro… ali ako valja mrijet, mrijet će se… j**** ga.’ Suze su krenule same, ali opet si me nasmijao. ‘Imaš li neku pjesmu iz Grčke da mi napišeš tekst, nešto dobro za mene…’ U svojoj muci koju si prolazio i dalje si mislio na muziku, na pjesme, na život. Jer ti si bio hodajući život, meraklija, bekrija, velika bosanska duša, nezaustavljivi optimist, najpozitivnija osoba koju sam poznavala - započela je Alka na Instagramu.

- Jednom sam rekla i nikad porekla da si Božji čovjek! I to si bio i ostao u svakom susretu, u svakom koraku na ovoj zemlji punoj jada. Svakome si bio dostupan, od sviju voljen i poštovan, osjetljiv na nepravdu, duhovan, odan, empatičan, beskrajno talentiran, a opet skroman – čovjek iz naroda. Kada smo se upoznali, rekao si da imam bosansku dušu… i to je najljepši kompliment koji sam ikada dobila. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima, a u mome već odavno imaš posebno mjesto. Voli te do vječnosti tvoja peta sestra - zaključila je.

Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću
Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

