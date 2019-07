Šibenčanin je nominiran za nagradu Emmy: 'Neopisivo je'

Šibenčanin Ante Deković (38), stručnjak za vizualne efekte u Hollywoodu, nominiran je za televizijsku nagradu Emmy.

Drugu nominaciju dobio je kao supervizor vizualnih efekata na finalnoj epizodi druge sezone CBS-ove serije Star Trek: Discovery, a nominirana je i cijela njegova filmska ekipa od još osam ljudi.

Foto: Instagram

- Finalna epizoda bila je dosta naporna i izazovna, svi su dali maksimalno od sebe i zadnja dva dana radili smo noć i dan, tako da nam nominacija puno znači. Da mogu osobno bih zahvalio svakom od preko 500 ljudi koji su globalno radili na seriji i omogućili ovaj uspjeh. Za mene osobno je neopisiv osjećaj jer je rijetkost da je netko iz Hrvatske nominiran za Emmyja - rekao je Ante za Večernji list.

Šibenski je stručnjak nominiran i prije šest godina, kada je radio na post produkciji serije 'Da vincijevi demoni'. U 'Discoveryju' je u finalnoj epizodi glumio i člana posade legendarnog Enterprisea.

Foto: Privatni album

- Kako to uvijek ide, prva uloga koja je bila izbrisana je pilot. Na to sam upitao Olatundea što sad, a on mi kaže bi li nešto drugo glumio. Ja, ne nadajući se da je to opcija, bubnem: ‘Posada Enterprise’. On kaže: ‘Cool, nema problema’ - priča Šibenčanin. Iako je trebao glumiti samo jedan dan, to se produžilo na četiri dana, a za ulogu člana posade morao je obrijati glavu i bradu. Antina ljubav prema kameri došla je kroz skateboard, što je njegova druga ljubav. Osim u 'Star Treku' Ante je sudjelovao i na setovima drugih filmova i serija poput 'Brzi i žestoki', 'Igre gladi', 'The triangle', 'Igra prijestolja'...

Foto: IMDB

Najviše nominacija za ovogodišnji Emmy dobili su HBO i njihova 'Igra prijestolja', čak 137 komada. Od toga su čak 32 nominacije za 'Igru prijestolja', što je rekord za jednu seriju u kategoriji drame. Iza HBO-a nalazi se Netflix sa 117 nominacija.

Foto: Privatni album

