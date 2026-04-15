Sijeda kosa i pivski trbuh: Tom Cruise neprepoznatljiv u novom filmu! Objavili kratki isječak...

Tom Cruise je u utorak na konvenciji vlasnika kina CinemaCon u Las Vegasu rekao da mu je trebalo 40 godina glumačkog iskustva kako bi dosegnuo razinu u kojoj je u stanju odglumiti ekscentričnoga naftnog tajkuna, glavni lik crne komedije "Digger". Cruise je ondje predstavio prve snimke iz svojega novog filma koji režira Alejandro González Iñárritu.

- Trebalo mi je 40 godina da dođem u stanje u kojemu mogu uskočiti u čizme Diggera Rockwella i odigrati taj slojeviti lik - priznao je.

Snimke prikazuju 63-godišnjaka transformiranog u lik Diggera Rockwella, starijeg muškarca s prorijeđenom sijedom kosom, pivskim trbuhom, snažnim južnjačkim naglaskom i sklonošću mačkama. U filmu Rockwell nenamjerno pokreće ekološku katastrofu koja dovodi svijet na rub nuklearnog rata, prije nego što se počne boriti da spasi planet. Film Warner Brosa trebao bi se premijerno prikazati u kinima u listopadu.

Cruiseu se na pozornici pridružio i četverostruki dobitnik Oscara Alejandro Inarritu, redatelj filma.

Tvorac filmova "Birdman" i "The Revenant" rekao je da su on i Cruise prvi put o filmu razgovarali prije sedam godina.

U to je vrijeme Cruise snimao "Top Gun: Maverick". Prisutnima je ispripovijedao da je obožavatelj Inarrituovih filmova i da je pojurio do redateljeve kuće na svojem motociklu kada ga je on pozvao da se nađu i porazgovaraju o novome filmskom ostvarenju.

- Znamo da je Tom neustrašiv i predan ulogama: vratolomije, avioni, skokovi - rekao je Inarritu o Cruiseu.

- No moram reći kako mislim da se ova uloga razlikuje od njegovih uobičajenih akcijskih uloga i da je riječ o drukčijoj vrsti neustrašivosti. Pretpostavio sam da bi mu ova uloga mogla biti jedan od najizazovnijih projekata u karijeri - kazao je redatelj.

Cruise je u Las Vegasu prezentirao predstojeće filmove Warner Brosa, studija koji je u zadnjih godinu dana ostvario golem komercijalni uspjeh i osvojio 11 Oscara. U procesu je prodaje Paramount Skydanceu u dogovoru o poslu vrijednom 110 milijardi dolara.

Zendaya, Timothee Chalamet i Jason Momoa najavili su "Dinu: Treći dio", završetak znanstvenofantastične serije koja bi trebala izaći u prosincu. Radnja filma smještena je 17 godina nakon događaja iz drugog filma "Dina“.