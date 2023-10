Silente najavio najveći koncert karijere: U lipnju stižu na Šalatu

Dubrovački bend Silente najavio je najveći samostalni koncert u karijeri na zagrebačkom stadionu Šalata u subotu, 29. lipnja, 2024. godine, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Silente će na koncertu na Šalati publiku provesti kroz izuzetno uspješan put benda koji im je donio mnogobrojne nagrade, priznanja publike i struke. Bit će to prilika čuti presjek cijele karijere, s osvrtom na sve albume i aktualne singlove.

- Dugo nismo radili veliki solo koncert u Hrvatskoj i čini nam se da je sada vrijeme. Cijelih deset godina smo na sceni. To se čini mnogo, ali nije. To prođe dok trepneš, a još toliko stvari moramo napraviti. Koncert na Šalati sigurno je jedna od njih i to će se dogoditi 29.6.2024. Svirali smo sve, od lokalnih birtija do sportskih dvorana. Nekad je u birtijama bilo bolje, nekad je u dvoranama. Nema pravila, sreća se nađe na raznim mjestima, a mi ćemo je ovaj put potražiti na Šalati i zaokružiti ovu priču o desetljeću benda Silente na pravi način - objavilo je bend.

Čudesno putovanje za Silente označio je album 'Lovac na čudesa'. Debi im je zavrijedio Porina u kategoriji Novi izvođač godine, nagradu Hrvatskog radija za najboljeg novog izvođača emisije Music Pub te Nagradu Instituta hrvatske glazbe za najviši ulaz novog izvođača na Top Hr 40.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Jednako uspješno nastavili su albumi 'Neće rijeka zrakom teći', 'Malo magle, malo mjesečine' kao i posljednji 'IV' koji je među najboljim godišnjim izdanjima u zemlji, a svih sedam singlova ušlo je top 20 ljestvicu najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj.

Nova pjesma 'Sve što treba znat o ženi' nakon nepunih šest mjeseci od objave i više od 1,1 milijuna pregleda na YouTubeu i dalje drži svoje mjesto u top 20 nacionalne radijske ljestvice singlova po emitiranju.