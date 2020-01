Najseksi Hrvatica: 'Otkad sam stavila silikone, bolje plešem...'

Nemoral, alkohol, lake žene i teške droge riječi su koje Hrvate često asociraju na opskurni život go-go plesačica. Djevojke koje se odluče na ovaj posao često skrivaju svoju profesiju jer se boje osude okoline. Danju žive kao studentice ili vrijedno rade na “uobičajenim radnim mjestima”, a kad padne noć, pretvaraju se u egzotične plesačice koje “pale” noćne klubove. One imaju jedan zadatak - zagrijati atmosferu na pozornici, a nakon svakog nastupa njihov bankovni račun je sve “deblji”. U serijalu tekstova atraktivne plesačice otvorile su dušu samo za 24sata i ispričale sočne detalje o svojim iskustvima. Odlučno žele ljudima otvoriti oči i razbiti predrasude.

Tea Lukić (25) nije samo zgodna plesačica koja svojom pojavom “podiže” atmosferu u klubu. Prije tri godine ponijela je laskavu titulu najseksi Hrvatice, a otad su pozivi za plesne gaže vrtoglavo rasli. No vratimo se na 2013. kad se Zagrepčanka Tea, priča nam, prvi put susrela s čarima plesa.

- Go-go plesom počela sam se baviti prije sedam godina, samo dva mjeseca prije 18. rođendana. Sve je bilo na inicijativu prijateljice koja je smatrala da sam atraktivna i idealna za ovaj posao. Javila sam se u agenciju, otplesala nekoliko pokreta i dobila prvi posao - rekla nam je Tea, kojoj su brojne gaže omogućile da stekne prijatelje, ali i da putuje po svijetu.

Na pozornicu izlaze četiri puta po 15 minuta, a vlasnik noćnoga kluba na temelju broja gostiju odlučuje kad je najbolje da pokažu plesne sposobnosti.

- Ovo je naporan posao bez obzira na to što drugi pričaju. Mogu slobodno reći da je to neka vrsta cardio treninga. Najgore je što nekad pauze između izlazaka traju dulje od sat vremena, pa nam se tijelo i ohladi - priča Tea i dodaje kako većina klubova ima nultu toleranciju prema drogi i alkoholu.

Priznala je i da je imala nekoliko neugodnih iskustava, ali su brzo riješeni s obzirom na to da nikamo ne idu bez zaštitara.

- Ljudi misle da su plesačice ugrožene jer plešemo polugole. Imala sam više nezgodnih ‘situacija’ kad sam privatno izlazila u klubove nego kad sam dolazila poslovno. Što se tiče novca, tu je znalo dolaziti do problema. Nikad me nije ‘zakinuo’ vlasnik nego su nam problem radile agencije - priča.

Nas je zanimalo i kako se plesačice u takvim situacijama “izbore” za svoj novac.

- Riječ je o neodgovornim agencijama, ali imena ne želim iznositi. Tko sam ja da im sudim? U takvim situacijama imamo samo jedno rješenje. Staviti ih na crnu listu i objasniti drugim djevojkama da ne rade za takve firme - kaže.

Hrvatska nema puno go-go plesačica. Baš zato, priča nam Tea, sve se drže zajedno. Njihov kolektiv već godinama pokušava “razbiti” predrasude o njemu:

- Osim što kruže razne priče o nama, puno je veći problem ljubomora. I to, nećete vjerovati, od žena. Naravno, postoje one koje nas pozitivno komentiraju i na neki način slave.

No puno je više onih koje nas kritiziraju. Ali ne ostaje uvijek sve na riječima. Nedavno me djevojka, dok sam plesala na postolju, za petu povukla u masu, prisjetila se bivša najseksi Hrvatica.

Prije dvije godine povećala je grudi, no zbog toga, kaže, ne zarađuje više novca.

- Otkad sam stavila silikone, bolje plešem. Imam više samopouzdanja. Bolje komuniciram s drugima. Osjećam se bolje s većim grudima - priznaje Lukić i nastavlja:

- Sezone mi ne padaju toliko teško. Kad mi nešto ne odgovara, odmah mijenjam klub. Iako zvuči prepotentno, tražena sam na tržištu i klubovi me vole. Zrće, Hvar, Krk, Split samo su neke od destinacija gdje sam radila sezonu - rekla nam je.

Iako je profesionalka u ovom poslu, Tea nikad ne bi pristala na privatne zabave. Bez obzira na to koliko velik novac je u pitanju, to je poziv koji se uvijek odbija. Od plesa u Hrvatskoj se, kaže, može dobro živjeti. I sama je trenutačno bez stalnog posla, ali se nada da će se i ta situacija uskoro promijeniti. Nabolje, naravno.

- Tvrdim da se može dobro živjeti od go-go plesa. Naravno, ovisi i o vama. Jeste li dovoljno posvećeni plesu, jeste li na dobrom glasu... Ljubomorni dečki često znaju raditi probleme - kaže.

Ljubav života pronašla je prije dvije godine. Na početku je, kaže, bilo sitnih tenzija oko posla, ali nakon što mu je Tea objasnila kako taj svijet funkcionira, dečko joj je postao najveća potpora.

- Zauzete djevojke griješe kad svog dečka pokušavaju udaljiti od noćnih klubova. Trebaju partnere odvesti na nekoliko gaža kako bi se uvjerili da je tu sve legalno i usudila bih se reći ‘nevino’ - s osmijehom nam kaže plesačica.

Roditelji joj, pak, nisu bili oduševljeni kad im je otkrila kakvim poslom se želi baviti. To što je bila maloljetna nije joj išlo u prilog s obzirom na to da su se roditelji još previše zaštitnički ponašali. No otišli smo malo i u “budućnost”. Zanimalo nas je bi li pristala pozirati gola za časopise poput Playboya.

- Pozirala bih, ali sve ovisi o načinu na koji bi me prezentirali. Kad bi bila riječ o umjetničkom načinu te veličanju ženskog tijela, onda bih se skinula, a ako je riječ o vulgarnom poziranju, onda bih odbila - rekla je Tea i otkrila kako smatra da je ples nikad neće degradirati u ozbiljnijem poslu.

Djevojkama koje sanjaju da će jednog dana zaplesati na velikoj pozornici Tea je za kraj savjetovala:

- Najbitnije je da imate čvrst karakter. Nikad ne spuštajte cijenu. Javite se agencijama koje su dugo na tržištu kako ne biste ostale bez honorara.

