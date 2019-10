Silvia: 'Zrelija sam, nemam što raditi s dečkima mojih godina'

Zagrepčanka Silvia Pokrajac (19) pratila je prvu sezonu reality showa 'Gospodin savršeni' i toliko joj se svidjelo da je i sama postala dio te priče. Tako je trenutno s preostalim djevojkama u 'borbi' za ovogodišnjeg 'Savršenog', Miju Matića (27).

- Između mene i Mije sigurno ima kemije, vidjela sam. Među nama nije velika razlika u godinama i definitivno ima prostora za razvoj jednog lijepog odnosa. U glavi sam dosta zrelija tako da nemam što raditi s dečkima koji su moje godište. Mijo mi baš odgovara po godinama i po svemu ostalom - rekla je Silvia za RTL, dodajući kako je upravo ona najmlađa kandidatkinja ove sezone.

- Mislim da iskustvo u showu ne igra nikakvu ulogu te da starije kandidatkinje nisu u prednosti zbog iskustva, zapravo naprotiv, jer je i Mijo mlad - dodala je.

Silvia je među konkurenticama stekla nekoliko prijateljica i kako kaže, na neki način im vjeruje. Međutim, sve s dozom opreza, s obzirom na to da su sve tamo s istim ciljem pa njihove savjete i preporuke uzima s dozom opreza.

- U showu je moguće steći temelje za neko prijateljstvo koje bi se moglo razviti vani. Svaka cura koja kaže da joj je drago jer je njezina prijateljica bila na spoju, dobila ružu - laže - ispričala je.

Čini se kako je mlada Zagrepčanka 'zagrizla' za Miju. Kaže kako se on uklapa u tip muškarca koji traži.

- Zna preuzeti inicijativu i sam po sebi zrači pozitivnom energijom, može se reći da ima dobru karizmu. U početku me najviše privukao izgled, ali to naravno nije jedino što ga čini 'Gospodinom Savršenim'. Privukla me njegova brižnost prema drugima, što je otvoren i što razgovor s njim samo teče - priznala je Silvia.

Dodala je kako se u budućnosti vidi kao Mijina žena, a osim toga, planira se ostvariti u javnom životu, pokrenuti neki biznis te završiti fakultet. Naime, nedavno se ispisala sa studija prava, ali detalje nije željela otkriti.

