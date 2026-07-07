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BIVŠI NATJECATELJI

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali su roditelji, otkrili i koje su ime dali svojoj kćeri

Piše Zrinka Medak Radić,
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Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali su roditelji, otkrili i koje su ime dali svojoj kćeri
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Foto: instagram
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Priča Silvije i Mislava osvojila je srca gledatelja tijekom sedme sezone showa "Život na vagi", a sretni par sada je dobio kćer

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Silvija i Mislav Vlašić, jedan od najomiljenijih parova koji je javnost upoznala u popularnom RTL-ovom showu "Život na vagi", postali su roditelji. Sretni par je na Instagramu objavio prvu obiteljsku fotografiju i raznježio srca svojih pratitelja, koji su s nestrpljenjem iščekivali vijesti o dolasku prinove.

Na dirljivoj fotografiji koja je brzo prikupila brojne lajkove i komentare, ponosni roditelji s osmijesima gledaju svoju tek rođenu kćer. U emotivnom opisu objave, Silvija je otkrila da je djevojčica, kojoj su dali ime Antonela, na svijet stigla 30. lipnja. Njezin dolazak kući bio je, kako je i sama naglasila, najljepši mogući poklon za njezin rođendan.

Podsjetimo, priča Silvije i Mislava osvojila je srca gledatelja diljem Hrvatske tijekom sedme sezone showa "Život na vagi". U show su ušli kao pojedinci s ciljem da promijene svoje životne navike i izgube prekomjerne kilograme, no pronašli su puno više. Dok su se zajedno borili s teškim treninzima i izazovima, među njima se rodila ljubav. 

Foto: RTL

Nakon završetka showa, njihova je veza nastavila jačati daleko od očiju javnosti. Svoju su ljubav okrunili brakom na intimnoj ceremoniji u rujnu prošle godine, okruženi obitelji i prijateljima. Vijest da očekuju prinovu podijelili su početkom ove godine. 

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 *uz korištenje AI-ja

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