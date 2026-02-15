Silvija i Mislav Vlašić iz 'Života na vagi' čekaju bebu: 'Omiljena priča dobiva novo poglavlje'

Upoznali su se prije tri godine u showu 'Život na vagi', u koji su ušli kako bi promijenili životne navike i riješili se suvišnih kilograma. Tamo su se i zbližili, a ono što je počelo kao međusobna podrška ubrzo je preraslo u vezu. Danas su Silvija i Mislav Vlašić pred novim poglavljem, uskoro će postati roditelji.

Sretnu vijest otkrili su kroz sitne, ali znakovite detalje. Dresovi s prezimenom Vlašić, njihov s brojem 25 kao podsjetnik na godinu vjenčanja te mali dres s brojem 26 najavili su dolazak prinove, a uz ružičaste balone postalo je jasno i da im stiže djevojčica.

- Svaka priča je lijepa, ali naša omiljena dobiva novo poglavlje - poručila je Silvija.

Foto: Instagram

Tijekom showa oboje su skidali kilograme, ali i sve više vremena provodili zajedno. Mislav je u emisiju ušao s 213,5 kilograma i do finala izgubio 88,9 kilograma, dok je Silvija izgubila 44 posto svoje tjelesne mase. Svoju vezu okrunili su zarukama u srpnju 2024. godine, točno na prvu godišnjicu veze.

Foto: Instagram

Mislav je Silviju zaprosio u Lipi, simboličnom mjestu gdje su se prvi put sreli na snimanju showa. Vjenčali su se 27. rujna 2025. godine u Sesvetama, gdje su ljubav proslavili s više od dvjesto gostiju, među kojima su bili i brojni kolege iz showa te trener Edo i voditeljica Marijana.

​- Dan je protekao idealno, ni prevruće ni prehladno, s malo sunca, oblaka, taman za nas. Uvježbavali smo ples nekoliko sati i sve je prošlo glatko. Ako nešto i nije, nitko to nije primijetio osim nas - otkrila je Silvija nakon vjenčanja za RTL.hr.