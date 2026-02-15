Obavijesti

STIŽE DJEVOJČICA!

STIŽE DJEVOJČICA!

Piše Dora Pek,
Silvija i Mislav Vlašić iz 'Života na vagi' čekaju bebu: 'Omiljena priča dobiva novo poglavlje'
Foto: Instagram

Sretnu vijest otkrili su kroz sitne, ali znakovite detalje. Dresovi s prezimenom Vlašić, njihov s brojem 25 kao podsjetnik na godinu vjenčanja te mali dres s brojem 26 najavili su dolazak prinove

Upoznali su se prije tri godine u showu 'Život na vagi', u koji su ušli kako bi promijenili životne navike i riješili se suvišnih kilograma. Tamo su se i zbližili, a ono što je počelo kao međusobna podrška ubrzo je preraslo u vezu. Danas su Silvija i Mislav Vlašić pred novim poglavljem, uskoro će postati roditelji.

GOTOVO NEPREPOZNATLJIVA FOTO Sjećate se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sada izgleda
FOTO Sjećate se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sada izgleda

Sretnu vijest otkrili su kroz sitne, ali znakovite detalje. Dresovi s prezimenom Vlašić, njihov s brojem 25 kao podsjetnik na godinu vjenčanja te mali dres s brojem 26 najavili su dolazak prinove, a uz ružičaste balone postalo je jasno i da im stiže djevojčica.

- Svaka priča je lijepa, ali naša omiljena dobiva novo poglavlje - poručila je Silvija.

Foto: Instagram

Tijekom showa oboje su skidali kilograme, ali i sve više vremena provodili zajedno. Mislav je u emisiju ušao s 213,5 kilograma i do finala izgubio 88,9 kilograma, dok je Silvija izgubila 44 posto svoje tjelesne mase. Svoju vezu okrunili su zarukama u srpnju 2024. godine, točno na prvu godišnjicu veze.

Foto: Instagram

Mislav je Silviju zaprosio u Lipi, simboličnom mjestu gdje su se prvi put sreli na snimanju showa. Vjenčali su se 27. rujna 2025. godine u Sesvetama, gdje su ljubav proslavili s više od dvjesto gostiju, među kojima su bili i brojni kolege iz showa te trener Edo i voditeljica Marijana.

​- Dan je protekao idealno, ni prevruće ni prehladno, s malo sunca, oblaka, taman za nas. Uvježbavali smo ples nekoliko sati i sve je prošlo glatko. Ako nešto i nije, nitko to nije primijetio osim nas - otkrila je Silvija nakon vjenčanja za RTL.hr.

