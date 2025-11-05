Silvija iz 'Braka na prvu': 'U politiku nisam ušla zbog novca, nego da pomognem društvu...'

Politika joj nije bila cilj, nego sredstvo. Silvija Mutić nije od onih koji se žale na društvenim mrežama, nego od onih koji, kad nešto ne valja, uzmu stvari u svoje ruke. Dok su drugi raspravljali o prometu, rasvjeti i obećanjima, ona je jednostavno odlučila kandidirati se. Danas je vijećnica Gradskog vijeća Obrovca i žena koja je pokazala da promjena ponekad počinje nogostupom ispred škole. Pjevačica i bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' zamijenila je Ivana Matića iz Mosta i već prvim potezima pokazala da ju ne zanimaju naslovi, nego rezultati.

Što vas je motiviralo da uđete u politiku?

Kao majka djevojčice koja ide u osnovnu školu, svakodnevno sam gledala probleme oko sebe i osjetila potrebu uključiti se i pokušati promijeniti stvari na bolje, kako bi moja kći i njezina generacija imale bolje prilike. Krenula sam od konkretnih i malih stvari i nedavno smo moj tim i ja ostvarili prvi politički uspjeh. Moj Karin dobiva nogostup i javnu rasvjetu, a to su bili moji prvi ciljevi kada sam se uključila u politiku. Možda to nije velika vijest na nacionalnoj razini, ali za nas koji u Karinu živimo to su velike stvari. U politici me zanimaju konkretni rezultati, sa što manje filozofije i praznih rasprava. U politiku nisam ušla zbog fotelje ni novca, sve radim volonterski, iz želje da konkretno pomognem društvu oko sebe.

Ljudi vas i dalje povezuju s emisijom 'Brak na prvu'. Je li vam ta prepoznatljivost pomogla da lakše prenesete svoje političke ideje?

Svako televizijsko pojavljivanje donosi određenu prepoznatljivost i eksponiranost, a na nama je kako ćemo je iskoristiti.

Ja sam odlučila to pretvoriti u nešto pozitivno i korisno, kako bi se čuo glas malih ljudi i kako bi se napravile konkretne pozitivne promjene.

Jeste li imali osjećaj da vas neki nisu shvaćali ozbiljno kad ste se uključili u politiku?

Naravno da je bilo predrasuda, osobito zato što sam žena i još uz to javno prepoznatljiva.

To sam najviše osjetila i nedavno kada sam govorila o svom poslu na jahti i zaradi od njega. Dio komentara bio je mizogin i uvredljiv, pa sam zato na Dan borbe protiv nasilja nad ženama govorila o toj temi, jer nasilje nije samo fizičko. To su i uvrede, ponižavanja i pokušaji da se žena ušutka. To iskustvo mi je samo dodatno potvrdilo koliko je važno da žene govore i da se ne povlače pred pritiscima. Naučila sam da kad radiš ispravne stvari, uvijek ćeš nekome smetati, ali to ne znači da trebaš prestati govoriti, naprotiv, to znači da si na pravom putu.

U Karinu ste već pokrenuli nogostupe, rasvjetu i pješačke prijelaze. Koji je vaš sljedeći cilj?

Trenutno mi se najviše ljudi javlja zbog problema s kanalizacijom i septičkim jamama koje stvaraju nesnosan smrad, posebno ljeti.

To je pitanje osnovne kvalitete života i zdravlja i to je sljedeća tema koju želim pokrenuti. Vjerujem u male, ali konkretne korake, jer jedino tako možemo stvoriti siguran i dostojan život za ljude koji tu žive.

Dolazite iz poduzetničke obitelji. Što bi država trebala promijeniti da bi ljudi u mjestima poput Karina lakše pokretali poslove i ostajali živjeti ovdje?

Vidim da se zadnjih godina situacija donekle popravila, digitalizacija pomaže i mnoge se stvari mogu riješiti online putem e-Građana. Ako si poduzetan, uporan i marljiv, u Hrvatskoj se danas, uz malo sreće, može uspjeti. Ali previše toga još uvijek ovisi o tome gdje živiš i tko ti sjedi s druge strane šaltera. Zato vjerujem da bi jedini pravi šok u Hrvatskoj u ovom trenutku donijelo uvođenje „pozitivne administrativne šutnje“. To znači da ako poduzetnik ili građanin zatraži neku dozvolu, a država ne odgovori u zakonskom roku, zahtjev se automatski smatra odobrenim. Tako već funkcionira u Španjolskoj i Italiji i to bi ubrzalo investicije, ohrabrilo ljude da pokreću poslove i natjeralo upravu da bude odgovornija. Ako država šuti, mi građani imamo pravo krenuti dalje, raditi, graditi i stvarati. To bi promijenilo mentalitet i potaknulo ljude na inicijativu.

Upozorili ste na problem različitog poreznog tretmana sporta i kulture. Zašto mislite da je kultura jednako važna i kako bi izgledao vaš prijedlog zakona?

Na sličan način kao što se ministar turizma i sporta Tonči Glavina izborio da sportaši mogu primati donacije uz porezne olakšice, vjerujem da se i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek može izboriti da i glazbenici i kulturni radnici dobiju isti tretman.

To ne bi bila samo simbolika, nego konkretan poticaj glazbenicima, umjetnicima i udrugama koji čuvaju naš identitet i baštinu.

Već mi se javilo dosta kolega iz glazbenog i kulturnog sektora i trenutno pripremamo otvoreno pismo ministrici kulture s prijedlogom da porezni tretman donacija u glazbi i kulturi bude jednak onome u sportu. Pozivam sve glazbenike i djelatnike u kulturi da mi se jave putem društvenih mreža kako bismo zajedno doveli do pravednijeg poreznog tretmana kulture i glazbe. Sport i kultura nisu konkurencija, oni su saveznici. Oboje okupljaju ljude, grade zajedništvo i predstavljaju Hrvatsku u najboljem svjetlu.

Koji je, po vama, najveći problem Hrvatske danas i ako biste mogli promijeniti samo jednu stvar, što bi to bilo?

Najveći problem Hrvatske nije nedostatak novca ni stručnjaka, nego činjenica da nemamo rokove koji se poštuju. Ljudi čekaju mjesecima na liječnički pregled ili građevinsku dozvolu, kao da njihovo vrijeme ne vrijedi ništa. Vrijeme je da se uvede jasna odgovornost države. Ako država šuti, građanin mora imati pravo nastaviti dalje, bilo u poslu, bilo kod liječnika. Ako sustav ne može pružiti pregled u razumnom roku, građanin mora moći otići u drugu javnu ili privatnu ustanovu o trošku HZZO-a. To nije nikakva utopija, to već postoji u Italiji, Španjolskoj i Portugalu. To je samo pitanje organizacije i poštovanja prema ljudima.

Vidite li sebe jednoga dana u Saboru i s kojim biste temama bili najglasniji?

Kada sam se uključila u politiku, nisam razmišljala o sebi kao o karijernoj političarki, nego o tome kako popraviti život u svom mjestu.

Ako ljudi jednog dana procijene da ih mogu predstavljati u Saboru, to će mi biti dužnost, ali i čast. U Saboru ću biti najglasnija u temama o kojima i sada najviše govorim - zdravlju, poduzetništvu, položaju žena i svakodnevnim problemima koji muče obične ljude, moje susjede i prijatelje.

Koja je vaša glavna poruka ljudima u Karinu i Obrovcu, što im obećavate da ćete uvijek braniti?

Obećavam da neću šutjeti i da ću iskoristiti svoju medijsku i javnu vidljivost kako bih govorila o svakodnevnim problemima koji muče građane. Prvi korak prema rješenju bilo kojeg problema je da se o njemu počne javno govoriti. Zato sebe u politici vidim kao glas građana, kao osobu koja ne odustaje i ne bježi od problema, nego ih rješava. Moje objave na društvenim mrežama prikupe u prosjeku i više od 5 milijuna pregleda mjesečno, pa vjerujem da ako se to pametno iskoristi, može dovesti do pozitivnih promjena u društvu.

Je li vam glazba pomogla u politici, primjerice u komunikaciji i povezivanju s ljudima?

Da, apsolutno. Glazba uvijek povezuje ljude, čak i one koji imaju različita uvjerenja. Kroz glazbu naučiš slušati, osjećati i komunicirati s poštovanjem, a to su vještine koje itekako trebaju i u politici. Osim toga, glazba mi daje priliku da kroz stihove prenesem poruke i o realnim problemima u društvu.

Vjerujemo da vam je kći najveća motivacija. Kako ona doživljava to što joj je mama političarka?

Uvijek joj je drago kada vidi da se o meni piše i ponosna je, bilo zbog glazbe ili politike. Ona je moj najveći motiv i razlog zašto radim sve ovo, da ona odrasta u boljoj, pravednijoj i sređenijoj zemlji. Zemlji u kojoj će državne institucije i šalteri biti servis građana, a ne noćna mora.

Nakon 'Braka na prvu' svi postavljaju isto pitanje - jeste li pronašli ljubav ili je sad fokus na obitelji i politici?

Ja ljubav živim svaki dan, kroz obitelj, kroz glazbu i kroz sve što radim. Trenutno mi je fokus na obitelji, ali i na novoj pjesmi koju pripremam. Moj posljednji singl “Nebo moje ljubavi” prešao je milijun pregleda na YouTubeu. Pjesma se stvarno pokazala kao pravi ljetni hit i sve češće se dogodi da je čujem dok sam s obitelji na plaži, bazenu ili u kafiću, i to mi je najveće priznanje.

Je li vam to televizijsko iskustvo promijenilo način na koji gledate ljude i odnose?

Da, apsolutno. 'Brak na prvu' bio je poput plovidbe po otvorenom moru, nepredvidivo, burno, ali vrijedno iskustvo. Najviše sam naučila o sebi, o strpljenju i o tome koliko je važno ostati autentičan bez obzira na okolnosti. Također, izgubila sam strah od kamere i vjerujem da će mi to pomoći kod javnih nastupa i govora.

Kada se želite odmaknuti od politike, gdje se osjećate najviše ‘svoji na svome’ - na pozornici, u vijećnici ili na obali Karina s obitelji?

Sve to zajedno čini ono što ja jesam, ali ako moram odabrati jedno, to je biti s obitelji, na obali Karina. Tamo se sve smiri, sve dođe na svoje mjesto i sve što radim dobije smisao.

