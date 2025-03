Silvija iz 'Braka' nakon razvoda morala naučiti 'jezik dejtanja': Znate li vi što znače ove fraze?

Silvija iz Braka na prvu otkrila s kakvim se poteškoćama susreću rastavljeni u današnje vrijeme, a pri tome nije mislila ni na financije ni na neriješena pitanja s bivšim partnerima. Ova stjuardesa s broda uplovila je potpuno nespreman na 'dating' scenu.

- Nakon što sam se rastala došla sam apsolutno nespremna na novu 'dating' scenu. Imam velika očekivanja pa sam mislila ako ti se netko svidi i ti se njemu svidiš i krenete nešto, to je to. Ali danas imaš te 'situation ship', pa 'love ships' pa 'broke ships' pa ne znam ni ja kakve više 'ships'. Tako da sam se prvo morala obrazovat što to uopće znači. Onda sam shvatila da navodno ne možeš dati odmah sve nego moraš glumiti nedostižni pa ovakvu pa onakvu ...ono too much svega – ispričala je Silvija.

Foto: RTL

I dobro kaže Silvija. Biti slobodan u današnje vrijeme i imati preko 30, 40 godina, znači da morate naučiti jezik kojim govore danas mlađe generacije i koje opisuju razne odnose na svoj način.

Današnji jezik mladih, kada su u pitanju odnosi, uglavnom se oslanja na slang, skraćenice i izraze preuzete iz pop kulture i društvenih mreža.

Foto: RTL

Evo što danas morate znati da biste 'dejtali':

"Situationship" – Nešto između veze i prijateljstva, bez jasnih definicija.

"Talking stage" – Faza upoznavanja i flertovanja prije nego što se upustite u vezu 'na starinski'

"Hard launch" / "Soft launch" – Javni (ili suptilni) način predstavljanja partnera na društvenim mrežama.

"Ghosting" – Nagli prekid komunikacije bez objašnjenja.

"Breadcrumbing" – Davanje minimalne pažnje nekome da bi ostao zainteresiran.

"Gaslighting" – Manipulacija zbog koje druga osoba sumnja u vlastitu realnost.

"Benching" – Držanje nekoga „na klupi“ kao rezervnu opciju.

"Ick" – Nagli gubitak privlačnosti zbog nečega što neko napravi

"Rizz" – šarmantni i spretni u zavođenju.

"Green/Red flag" – Dobri i loši znakovi u vezi.

"Clingy" – Kada je neko previše ovisi o partneru.

"Orbiting" – Kada neko ne komunicira direktno, ali prati sve vaše objave.

"Subtweeting" / "Subposting" – Indirektne poruke o osobi bez da se ona direktno spomene.

"Thirst trap" – Provokativna slika ili objava koja ima cilj da privuče pažnju.

Sad znate zašto Silviji nije bilo lako...