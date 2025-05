Silvija napustila Hrvoja u 'Brak na prvu', a on je bacio oko na Doris: 'Stalno se mota oko nje'

Svi su parovi krenuli zajedno na posljednju večeru pete sezone 'Braka na prvu', samo su Silvija i Hrvoje išli odvojeno jer se Silvija odselila iz njihova stana i preselila kod Irme.

Društvo se polako okupljalo i glavna je tema bilo Silvijino preseljenje, a Igoru i Doris nije bilo jasno zašto je sad to napravila jer se Hrvoje nije promijenio, otpočetka je isti. „Mislim da on njoj nije davao lažnu nadu“, rekla je Doris, a ona i njezin partner misle da se Silvija zagrijala za njega. „Hrvoje je bio iskren, a Silvija nije prihvatila tu iskrenost. Možda nije dobila što je očekivala, emocionalno se vezala i razočarala se“, rekao je Igor koji misli da su i ostali kandidati utjecali na nju, ponajprije Simon.

Kad je Silvija stigla, nije željela pričati o svom braku dok nema Hrvoja. Stručnjaci su primijetili da djeluje razočarano i ljutito zbog cijele situacije, a ubrzo su stigli Kristina i Marko pa su se svi prebacili na Marka koji im djeluje kao da je procvjetao otkako je u novoj vezi. „Mislim da je ovaj eksperiment konačno dobio Marka kakav zapravo jest“, komentirao je on s osmijehom na licu.

Irma i Franjo sve su pozdravili kad su stigli, no Kristina im nije uzvratila pozdrav. „Nemam što davati ruku čovjeku kojeg ne smatram čovjekom“, rekla je Tina, a Marko dodao da ne želi imati kontakt s ljudima koji o njima govore loše. Došao je Hrvoje, sve pozdravio, pa i 'bivšu suprugu' za koju je rekao da zrači slobodom, a svi su se šalili da zrači otkako nema muža. Stručnjaci su rekli kako Hrvoje još jednom sarkazmom i naglašavanjem svoje slobode skriva pravo emocionalno stanje.

Počela je večera i svi su bili malo emotivni zato što se bliži kraj eksperimentu. „Ja sam sad slobodan muškarac, nisam uračunljiv“, govorio je Hrvoje dok je, kako je naglasio u zafrkanciji, zavodio Doris, koja je željela doznati više sočnih detalja od njega kad joj već Silvija ništa nije otkrila. Priznao joj je da je ostao zatečen što je Silvija otišla a da nisu o tome ni razgovarali unutar svoja četiri zida te dodao kako je s njegove strane definitivno gotovo.

Kristina i Marko ljubili su se pred svima, držali za ruke, a Hrvoje je nastavio davati komplimente svim ženama, pa i Silviji, koja je bila šokirana što ju je javno komplimentirao. Doris i Kristina ponovno su ispitivali Silviju da im objasni zašto je točno otišla, no Jeannette ih je prekinula govoreći kako ne vidi smisao da se o tome raspravlja, a Simon se složio s tim i zamolio ih da ne načinju tu temu više.

Napetu atmosferu razbili su zadaci stručnjaka - prvi je bio plesanje supružnika, a zaplesali su i Silvija i Hrvoje i bili izvrsni! Svi su se lijepo zabavili i nasmijali, a drugi je zadatak bio da muškarci u tri minute moraju dati što više komplimenata svojoj ženi. „Žene vole čuti komplimente pa će im sigurno biti ugodno slušati“, rekao je Franjo, a Tina dodala: „Ne volim primati previše komplimenata, bude mi malo neugodno, pogotovo kad svi tu pilje u nas i očekuju što će on sad reći.“

Svi su se muškarci iskazali u tom zadatku; Marko je dobio još jedan poljubac od Kristine, Hrvoje je rekao puno lijepih riječi Silviji, čak ju je i zagrlio, no to nije trajalo tri minute i ona je odlučila stajati dok ne prođe to vrijeme iako se Hrvoje vratio za stol. „Uzela sam si svoje tri minute“, rekla je Silvija dok se Hrvoje čudio. „Nedovoljno ju je komplimentirao, nedovoljno je nježnosti primala pa, eto, radi statement“, rekla je Irma, a stručnjaci su komentirali kako je napravila iskorak da sačuva dostojanstvo i jako im se svidjelo što se zauzela za sebe.

Žene su potom trebale prošetati pistom, a muškarci su ih podržali pljeskom da bi potom odgovarale što bi sve učinile da spase brak. Kako su se svi zadaci ocjenjivali, u plesanju su pobijedili Doris i Igor, najbolji džentlmen bio je Marko, a najbolja 'manekenka' Doris! „Svaka cura sanja o kruni miss 'Braka na prvu'“, u šali je rekla Doris kojoj je sve to bilo jako simpatično.

Silvija je priznala Irmi da se osjeća vrlo usamljeno, ali i dobro u isto vrijeme, a ona joj je otkrila da je čula kad je Hrvoje pričao da se ona njemu sviđala i da je bio malo zagrijan za nju. „Ne grlim ja bez veze ljude i poljubac u rame - to je neka intimnija priča, ne ljubim baš prijateljice po ramenu, držim za ruke i to…“ rekao je Hrvoje i objasnio da voli polako graditi neki ozbiljniji odnos. „Žao mi je što je ovako ispalo“, zaključio je.

Stručnjaci su zamijetili da se Hrvoje i dalje sviđa Silviji te da je jasno da je povrijeđena. No ona se nije prepustila tim osjećajima nego je zapjevala za ekipu, a Hrvoje je još jednom rekao da mu nije jasno zašto je ostala čekati njegove komplimente kad se on vratio za stol. Igor i Franjo pričali su da im se čini da je Marko neiskren te da je Hrvoje bacio udicu na Doris. „Stalno on nešto oko nje, neki pogledi, migovi, ovo, ono…“, nastavio je Franjo, a i Silvija zna da su oni još prije pronašli zajednički jezik.

Sutra je posljednja ceremonija odluka u petoj sezoni 'Braka na prvu', koju možete pogledati u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!