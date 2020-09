Silvio Berlusconi ima koronu: Na liječenju je, osjeća se dobro

Berlusconi će nastaviti raditi u izolaciji u svom domu i tako pomagati kampanji kandidata njegove strane Forza Italia na lokalnim izborima koji će se održati u rujnu

<p>Talijanski milijarder i bivši premijer <strong>Silvio Berlusconi </strong>(83) u srijedu je saznao da je pozitivan na korona virus i hospitalizirali su ga u San Raffaele bolnici u Milanu, piše <a href="https://www.repubblica.it/politica/2020/09/04/news/coronavirus_berlusconi_ricoverato_a_milano_per_accertamenti-266203384/" target="_blank">Repubblica</a>. Pozitivna su i njegova djeca <strong>Luigi </strong>(31) i <strong>Barbara </strong>(36) te Berlusconijeva djevojka <strong>Marta Fascina </strong>(30). </p><p>Kad je došao u bolnicu, Silvio je pokazivao simptome gripe, no sad su talijanski mediji došli do saznanja kako se Berlusconi osjeća dobro.</p><p>- Berlusconi je tijekom dolaska u bolnicu imao simptome i preventivno su ga hospitalizirali. Klinička slika ne izaziva zabrinutost. Berlusconi je proveo noć u bolnici i sad je dobro. Bila je potrebna hospitalizacija radi praćenja napretka Covida-19 - rekla je <strong>Licia Ronzulli</strong>, članica talijanskog Senata.</p><p>Zasad nije poznato gdje se Silvio zarazio korona virusom, no pustit će ga na kućnu njegu. Berlusconi će nastaviti raditi u izolaciji u svom domu i tako pomagati kampanji kandidata njegove strane Forza Italia na lokalnim izborima koji će se održati u rujnu. </p>