Šime Elez otkrio što radi nakon prekida s Majom: Skinuo je odjeću, stao na dasku i poletio

Čini se da je Šime Elez nakon nedavnog prekida s Majom Šuput odlučio okrenuti novu stranicu pa je pronašao novi hobi, a sve je podijelio na svom Instagram profilu. Riječ je o kitesurfingu, adrenalinskom sportu u kojem se, sudeći po objavi, odlično snalazi.

U dinamičnom videu koji je objavio, Elez je sažeo svoje prve korake u ovom vodenom sportu. Snimka prikazuje cijeli proces učenja, od instrukcija na suhom i pripremanja opreme do prvih pokušaja na dasci u moru, a sve pod budnim okom mentora. Kako je i sam napisao, objava je uslijedila nakon što su pratitelji u anketi pokazali interes za njegove nove aktivnosti.

"S obzirom da su rezultati ankete bili jasni ko dan, evo sažetak aktivnosti proteklih par tjedana, da ne bi bilo da nisan održa rič. Savladavanje novog hobija je blizu, ovo je samo teaser za kitesurfing poglavlje", napisao je Elez.

Svoju je objavu zaključio ohrabrenjem za sve koji se dvoume bi li se okušali u nečem novom: "Ko god se i dalje misli; probat ili ne probat... go for it".