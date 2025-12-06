Šime Fantela otkrio što ga i danas pokreće: 'Nikad ne odustajem i discipliniran sam'

U ovotjednoj epizodi emisije Zdravlje na kvadrat gostovao je Šime Fantela — jedriličar, olimpijski, svjetski i europski prvak iz Zadra.

Zadar: Otvorenje izložbe Putevima vjetra – povijest jedrenja u Zadru | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Fantela sebe opisuje kao osobu iznimne ustrajnosti:„Nikad ne odustajem i discipliniran sam.”

Prisjetio se kako je jedrenje zavolio davne 1992. i zašto:„Volim jedrenje, volim tu prirodnu stranu jedrenja, bivanja na moru, na suncu. Sam si svoj gazda na brodu.”

More i danas smatra mjestom odmora — kada ima slobodnog vremena, ponovno odlazi s brodom, pliva, jedri i kupa se s obitelji.

Na pitanje o svojim najvećim uspjesima, posebno o zlatnoj medalji i nastupima na Olimpijske igrama 2008., 2012. i 2016..rekao je: „Jedinstven. Baš jedinstven osjećaj, jedan osjećaj koji će se urezati u pamćenje za uvijek.”

Iako je to bio ostvareni san — ne odbacuje mogućnost povratka:„San je uvijek tu.”

Foto: Andrew Boyers

Fantela je otkrio i da je privatno otac dvoje djece — sina i kćeri — te da nakon treninga i natjecanja najradije vrijeme provodi s njima: najčešće su vani, druže se i igraju.