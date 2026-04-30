Šime joj je dao posljednju ružu u showu, ali nisu ostali zajedno: Evo kako danas izgleda Vanja

Kad joj je splitski 'Gospodin Savršeni' Šime Elez u finalu popularnog reality showa dao posljednju ružu, činilo se da je romantična bajka dobila sretan završetak. Vanja Stanojević (24), studentica matematike i fizike iz Slovenije, svojim je šarmom i jednostavnošću osvojila srce neženje, ali i simpatije gledatelja
Iako su se pred kamerama rastali uz poljupce i obećanja, odnos Šime i Vanje ugasio se gotovo odmah po završetku snimanja.
Ubrzo je uslijedio medijski rat u kojem su iznosili svoje strane priče.
Dok je Vanja tvrdila da 'nikada nisu bili zajedno niti će biti' te optužila Šimu da je 'izgubio obraz', on je nudio drukčiju perspektivu.
Šime je u Podcastu Inkubator otkrio kako su problemi započeli zbog, kako je naveo, Vanjinih nerazumnih zahtjeva.
- Ostao sam zatečen zbog stvari koje su se tražile od mene i koje baš nisu imale smisla, tipa zabrana bilo kakve komunikacije s djevojkama iz vile. To mi je bilo malo previše - ispričao je Šime.
Situacija je, prema njegovim riječima, eskalirala kad se u Splitu našao s drugom natjecateljicom, Laurom Prgomet.
- Uslijedio je šok - raspad sistema. Znači, ako javim da ću se s nekime vidjeti - problem, ako ne javim opet - problem - požalio se.
Nakon medijske oluje, Vanja se povukla i posvetila sebi. Život joj se, kaže, nije drastično promijenio, osim što je postao dinamičniji, što joj i odgovara.
Najveću sreću pronašla je u povratku obvezama koje je stavila na čekanje zbog snimanja.
- Vratila sam se i faksu, i zbog toga sam najsretnija, tako da idem polako ali sigurno - otkrila je u jednom intervjuu.
Čini se da je ljubavne jade ostavila daleko iza sebe, a u nedavnoj ispovijesti pratiteljima na TikToku priznala je da joj muškarci trenutačno nisu ni na kraj pameti.
- Fokus mi nisu muškarci sad već neki period. Nisu mi ni prije bili, ali malo sam se više fokusirala, dopisivala i izlazila da ih vidim. Sad mi je apsolutno svejedno - iskreno je rekla Vanja i zapitala se postoji li uopće pravi muškarac za nju.
- Ima muškaraca koji su zainteresirani, ali oni mene ne rade. Ima i slatkih i lijepih, ali ne sviđaju mi se dovoljno. Što sad on mora napraviti da se meni sviđa? Možda mi sudbina još nije poslala pravog - zaključila je.
Iako je prošlog ljeta zaintrigirala javnost fotografijama s misterioznim muškarcem s Cresa, čini se da ta priča nije prerasla u nešto ozbiljnije. Ipak, vrata ljubavi nije potpuno zatvorila.
- Nisam pronašla svog Gospodina Savršenog, niti ga tražim. Fokus mi je trenutno na drugim stvarima, ali za ljubav uvijek ima prostora ako je ona iskrena. Tako da, ne spuštam na prozore rolete - poručila je kroz smijeh.
Otkad je napustila show, Vanja je poznata i po transformacijama izgleda.
Eksperimentirala je s različitim frizurama, a neko je vrijeme nosila i dugu plavu kosu.
Često se suočava s neželjenim komentarima, no s vremenom je naučila kako se nositi s njima.
Nedavno je odgovorila na neprimjerenu poruku o njezinoj tjelesnoj težini, ironično zahvalivši na 'brizi'.
- Na početku sam reagirala na negativne komentare, a sada ih uopće više ne doživljavam. Nekad iskoristim neki komentar za sadržaj koji radim, ali uglavnom me ne pogađaju. Zapravo, što ih je više, to bolje za moj reach - zaključila je.
