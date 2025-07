Šime se družio s Barbarom iz 'Savršenog'. Ovih dana ostvario je i veliku želju: 'Iz 1. pokušaja'

Šime Elez, mladi Splićanin kojeg je javnost upoznala u 4. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', u zadnje vrijeme intrigira javnost. Naime, on i pjevačica Maja Šuput ovih dana se intenzivno druže. Na jahti kraj Brača su razmjenjivali nježnost, zatim su zajedno bili na Istu, Premudi, u Zadru...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 EKSKLUZIVNO Maja Šuput i Šime Savršeni u strastvenoj romansi na jahti: 'Ljubili su se i hvatali'! | Video: Čitatelj 24sata

No, jučer je svoje vrijeme proveo s drugom ljepoticom. Na Instagram Storyju objavio je fotografiju s Barbarom Mandarić, koja je bila kandidatkinja u 'Gospodinu Savršenom'. Ona je došla do finala, no nije osvajala Šimino srce, već srce drugog 'Savršenog', Miloša Mićovića.

Foto: Instagram

Šime je uz njihovu fotografiju napisao: 'Danas imamo istu frizuru'.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja i Šime feštali na Istu

Pokretanje videa... 00:34 Maja napravila feštu u konobi ‘Maestro’ | Video: 24sata Video

A osim što vrijeme provodi uz Šuput i Barbaru, obilazeći otoke na Jadranu i feštajući, Šime je ovih dana ostvario i jednu svoju želju. Kako je objavila jedna autoškola na svojim društvenim mrežama, Elez je položio i vozački ispit za A kategoriju.

- Svima nam poznati Šime iz RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' do A kategorije iz prvog pokušaja - objavili su uz fotografiju Šime kako pozira uz motocikl.