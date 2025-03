Šime se ispričao Selmi, ona mu poručila: 'Nisam ovo zaslužila! Ne želim gubiti dostojanstvo'

Na ceremoniji ruža u 'Gospodinu Savršenom' Šime je morao birati između Nine i Mije. Nije mu nimalo bilo lako, a najviše ga je mučilo što su obje bile uvjerene da ostaju u showu. Priznao je Miji da mu se sviđa, no malo mu smeta što je previše vagala na koju bi stranu dok je Nini govorio kako mu je drago što se poklapaju u tim nekim 'ludostima', što je teško naći danas.

- Srce kaže da večeras ostaje Mia - naposljetku je rekao Šime i poslao Ninu kući, koja je iskreno rekla da ju je iznenadilo me što je Šime odabrao Miju.

- Sretna sam što sam ostala i mislim da ću se boriti jako do kraja, neću odustati niti se više zatvarati u sebe, moram se izboriti sada - rekla je Mia.

Foto: RTL

Noć je zatim poprimila neočekivani zaokret, kada je Antonija najavila preokret: dame su sada trebale odabrati između Šime i Miloša.

- Bilo je i vrijeme da dođe do toga - rekla je Glorija.

Miloš je primio ruže od Maide, Maje, Barbare, Glorije i Selme, koja se prvo dvoumila.

- Htjela sam otići, nisam htjela da me moljakaju da ostanem - rekla je da bi na kraju ipak odlučila ostati i boriti se za Miloša. Šime je dobio ruže od Vanje, Marinela, Laure, Ane i Mije.

Foto: RTL

Sljedeći dan djevojke su pričale o Nini i njezinu odlasku iz vile.

- Stvarno fali, najviše fale njezine šale i pošalice - rekla je Selma koja je objasnila Miji da joj je Šime jasno dao do znanja da između njih dvoje više nema ništa pa je zato odlučila dati priliku Milošu.

Maida je u vili pričala kako je njoj Maja najveća konkurencija, a na kraju su ona, Glorija, Ana i Laura zaključile da sljedeće ispadaju Selma i Mia.

Stiglo je novo pismo - Miloš je zvao Selmu na spoj, a Šime Marinelu.

- Mislim da je Marinela jedna od boljih cura, da je dama i da se ne pretvara toliko - rekla je Selma dok su birale što će odjenuti na spoj i zaključila kako nitko nije sretan zbog njih dvije.

- I ja mislim da nitko nije sretan - kroz smijeh je dodala Marinela i zaključila: 'Boli me briga!'

Foto: RTL

Objasnila je Selmi kako je dosad bila empatična i potiskivala svoju sreću, ali da će odsad biti sretna! Selma je sigurna da sve djevojke pričaju kako ju je Miloš zvao zbog zato što je bila neodlučna na ceremoniji i da će na sljedećoj izbaciti.

Na lokaciji ih je čekala Antonija koja je otkrila da parovi trebaju zamijeniti partnere i sudjelovati u fotoizazovu jer se zbog mišljenja djevojaka izrečenih na prošloj ceremoniji stekao dojam da su između Selme i Šime te Marinele i Miloša ostale neke nerazriješene stvari.

Selma je to shvatila kao priliku da Šime i ona utvrde kako nisu jedno za drugo. Pobjednički par je onaj koji se u zadanom vremenu vrati s fotografijama pet mačaka, pet balkona i pet fotografija cvijeta bugenvilija.

Foto: RTL

Pobjednici osvajaju dan u spa centru dok im se ostali kasnije pridružuju na večeri.

- Nisam s Milošem provela puno vremena razgovarajući, ali ako Šime može imati 20 djevojaka, pa valjda mogu i ja imati jednog muškarca više?! - zaključila je Marinela.

Selma je vidjela da je Šime nezadovoljan zadatkom pa je kroz smijeh rekla: 'I gore stvari sam preživjela!' Marinela i Miloš potrčali su kako bi što prije izvršili izazov, a Šime je rekao: 'Bojim se da bi između Selme i mene moglo biti malo neugodnosti.'

U vili, Maida unosi nemir nagađajući tko će sljedeći ispasti, uvjerena da će to biti Mia.

- Kod njih Šime jako konekciju sa svima Mijom, nije im jednostavno - komentirala je Maida dok su u kuhinju zafrkavali Lauru što prvi put kuha jer je nervozna zbog cijele situacije u showu; timovi, djevojke, ruže… Mia uzvraća tvrdnjom da je Vanjin odnos sa Šimom isključivo prijateljski, što dijeli i Maja - što je povrijedilo Vanju.

- Neka misle što god hoće, to će se sve vidjeti - rekla je Vanja.

Foto: RTL

Marinela i Miloš vrlo su ozbiljno shvatili svoj zadatak i pritom su se jako dobro zabavljali pobjeđuju dok su Šime i Selma proživljavali ne baš lijepo iskustvo.

- Možda je na početku bilo malo nelagodno zato što mislim da me on ne podnosi, ali mi smo to profesionalno obavili - iskreno je rekla Selma dok je Marinela govorila koliko je Miloš jako dobar materijal i za dečka i budućnost, jako kvalitetna osoba s kojom je ugodno provoditi vrijeme.

- Ali taj klik se mora dogoditi - dodala je.

Foto: RTL

Selma i Miloš su se malo opustili i počeli su se zabavljati prilikom fotografiranja, a i Miloš je komentirao kako se dobro zabavljao s Marinelom.

- Smijali smo se, bilo je stvarno lijepo - rekao je Miloš.

Prvi su se do Antonije vratili Selma i Šime, koji je bio uvjeren u pobjedu, a ubrzo je stigao i drugi par. Antonija je ipak odlučila da su zadatak bolje odradili Marinela i Miloš jer Selma i Miloš ne znaju razliku između balkona i lođe.

- U dubini duše i molila sam Boga da ne pobijedimo jer što ću ja sad tamo s njim - rekla je Selma.

Foto: RTL

U vrtu su razgovarale Ana, Vanja i Barbara, a Vanja je objašnjavala kako ju je uznemirilo što Mia koja je dobro ne poznaje komentira njezin odnos sa Šimom, a i Barbara je rekla da nju neke cure podcjenjuju i ne smatraju je konkurencijom.

Na spojevima se Šime ispričavao Selmi što je bio grub prema njoj i previše izravan u objašnjavanju da nisu jedno za drugo.

- Nisam zaslužila da se itko ophodi onako prema meni kao što si ti i neću gubiti dostojanstvo zbog tebe - izravna je bila i Selma.

Foto: RTL

Šime se još jednom ispričao i priznao da mu je jako žao što se tako ponio da bi mu Selma naposljetku oprostila.

- On ima drugačiju percepciju mene. Ja sam krhka i nježna cura, ali kad živim s hijenama, moram i ja biti vuk, tigar da bih opstala u toj kući - rekla je Selma koja smatra da je Marinela najbolji izbor za Šimu jer se ne pretvara.

Selma i Šime nastavili su razjašnjavati neke nesporazume, a on joj je govorio kako će tek u finalu možda znati je li napravio pravi izbor.

- Koliko god to možda zvuči ofucano, gledam ga kao prijatelja želim mu svu sreću u životu - rekla je Selma.

Miloš i Marinela su uživali tijekom masaže, a ona je objašnjava zašto je isprva odabrala Šimu i zašto ostaje oprezna s njim.

Kada su se svih četvero ponovno okupili, Šime shvaća da je Marinela još uvijek više privučena njemu nego Milošu dok je Miloš zaključio da Selma možda nije prava osoba za njega.

Kad su se vratile u vilu, Vanja je osjetila olakšanje što Marinela i Šime nisu proveli vrijeme nasamo. Tijekom razgovora o spojevima, Selma je postala frustrirana zato što su je djevojke stalno prekidale tako da se odlučila otići u svoju sobu s Marinelom.

Foto: RTL