Simona: Bila sam u paklu droge i prostitucije, vjera me spasila

Živjela sam u ponoru grijeha, u drogi i kokainu, u bulimiji, u prostituciji i nemoralu, u okultizmu, išla vračarima i moj život doista je bio život u tami. Doslovno sam služila tijelu, svijetu i đavlu, prisjetila se prijašnjeg života

<p>Zvjezdana je došla kao iznenađenje u naš život, jer nismo planirali, ali Bog određuje. Čuvali smo se jer su moje trudnoće bile jako rizične, rekla je za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/simona-tajila-sam-trudnocu-i-od-clanova-obitelji-a-nakon-jedne-molitve-zarastao-mi-je-carski-rez-1421173" target="_blank">Večernji list</a> <strong>Simona Mijoković </strong>(36), koja je nedavno rodila četvrto dijete, djevojčicu Zvjezdanu. </p><p>Simona je tajila da je trudna sve dok na svijet nije donijela Zvjezdanu. Nakon rođenja kćeri Amalije imala je strah što ako nešto krene po krivom.</p><p>- Izbjegavala sam čak i bračno darivanje. Baš sam osjećala strah. No rekla sam: 'Bože, strah nije od tebe i molim te da tvoja ljubav izgoni taj strah iz moga srca i da me ti vodiš te, ako je tvoja sveta volja da postanem jednoga dana opet majka i da mi ponovno postanemo roditelji, molim te da zaštitiš moju maternicu, ozdravi je i obnovi je! Čuvaj me!' To su bile moje strelovite molitve koje sam upravljala prema Nebu. Duhovnik me uputio u Billingsovu metodu, kojom se prirodno može planirati potomstvo, brojiti plodne i neplodne dane i tako se zaštititi od trudnoće jer sam, kako je rekao, imala 'pravo' na to zbog svojih teških trudnoća zaštititi svoje zdravlje - ispričala je Simona.</p><p>Kaže kako joj je duhovnik rekao da je bračno darivanje, odnosno spolni odnos važan za bračni život. Prije nego je otišla ginekologu, osjećala je kako je trudna jer nije imala snage za vježbanje. </p><p>- Kad god bih bila trudna, upravo bih po tome izostanku snage osjetila promjene u svome tijelu. To mi je bilo malo sumnjivo, no budući da je tada bilo i nekih stresova, nisam tome pridavala pozornost premda mi je izostala i mjesečnica. Mislila sam da je to od stresa. U to vrijeme otišli smo u Tabor u Samobor i na grob patera Zvjezdana Linića, gdje me jedna osoba pitala jesam li trudna. Nasmijala sam se i rekla da nisam - prepričava Simona. </p><p>Strah od poroda bio je prisutan jer u prijašnjoj trudnoći s kćeri Amalijom puknuo joj je carski rez. </p><p>- Rekli su mi nakon toga da više ne zatrudnim jer će mi život zaista biti ugrožen. Kako s četvrtom trudnoćom, tako i s četvrtim carskim rezom. Premda sam to dobro čula, u srcu sam bila otvorena za dijete jer su djeca radost, blagoslov i sreća. Bog te kroz djecu ljubi, smije ti se, raduje se i tješi te - govori Simona. </p><p>U sedmom mjesecu trudnoće Simona je bila kod liječnika, koji joj je rekao da se carski rez smanjio na dva milimetra. Ako dođe na jedan milimetar, tad je rez pred pucanjem. Simona se potom molila i ispovjedila Bogu. </p><p>- Liječnicima u bolnici svjedočim kako me Gospodin spasio. Pogledao me ultrazvukom i rekao da ultrazvuk pokazuje debljinu reza od puna četiri milimetra. Rekli su mi poslije u bolnici da je bilo čak i nešto više od četiri milimetra. Pogledao me i nije mogao vjerovati. Rekla sam mu: „To je moj Isus, kojemu sam se molila!" A on je odgovorio: „Vjerujem, vjerujem!" Pregledao me samo još jednom do kraja trudnoće. I Zvjezdana je došla u terminskoj trudnoći - govori Simona. </p><p>Simona se u razgovoru za Večernji list prisjetila i svog prijašnjeg života.</p><p>- To su potpuno dva različita života, kao tama i svjetlost. Doslovno sam iz tame prešla u svjetlost Božjom milošću. Ne zahvaljujući meni, nego sva slava i hvala idu Isusu, koji je jedini dostojan svake hvale. Živjela sam u ponoru grijeha, u drogi i kokainu, u bulimiji, u prostituciji i nemoralu, u okultizmu, išla vračarima i moj život doista je bio život u tami. Doslovno sam služila tijelu, svijetu i đavlu - iskreno je rekla Simona. </p><p>Nakon takvog načina života, Simona se otišla ispovjediti kod patera Zvjezdana Linića. </p><p>- Uvijek kažem kako je obraćenje proces koji traje cijeli život, ali moje prvotno obraćenje bilo je kad sam se životno ispovjedila kod patera Zvjezdana Linića. Tada sam rekla 'da' Isusu, 'da' novom životu i 'ne' drogi, 'ne' prostituciji i 'ne' bludnosti, 'ne' vračarama i okultizmu, 'ne' đavlu, svijetu i tijelu. Nego, želim služiti tebi, Gospodine, svim srcem, svom dušom i svim umom svojim. Samo tebi, Gospodine - priča Simona, koja je već osam i pol godina živi 'novim životom'. </p>