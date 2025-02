Sin Arnolda Schwarzeneggera o ulozi u 'Bijelom lotosu': Nitko zbog prezimena ne vidi moj trud

Planetarno popularna serija 'Bijeli lotos' ušla je u svoju treću sezonu, a odmah po izlasku prve epizode gledatelje su šokirale scene u kojima je glumac Patrick Schwarzenegger potpuno gol.

Mladi glumac odmah je osvojio publiku, a na njegove golišave scene pozitivno je reagirao i njegov otac Arnold koji je poručio kako ''jabuka ne pada daleko od stabla''. Ipak, ako pitate Patricka, slavno prezime ne pada mu lako.

Foto: Instagram

- Znam da postoje ljudi koji će reći kako sam dobio ulogu samo zbog poznatog oca, a oni ne vide da sam 10 godina pohađao glumačku školu, svakog tjedna nastupao u srednjoškolskim predstavama, radio satima na svojim likovima, bio na stotinama audicija na kojima sam bio odbijen - ispričao je 31-godišnji glumac za Variety.

- Naravno, frustrirajuće je da vas mogu strpati u određenu ladicu i tada pomislite – da barem nemam to prezime. No, to je samo trenutak. Ne bih mijenjao svoj život ni sa kim. Sretan sam što imam ovaj život i ovu obitelj, roditelje koje imam i lekcije i vrijednosti koje su mi usadili - dodao je Patrick.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Radnja nove sezone serije 'Bijeli lotos' odvija se na Tajlandu, a dostupna je na HBO i Max streaming platformi.