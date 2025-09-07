Sin Arnolda Schwarzeneggera stao pred oltar: Patrick i Abby rekli 'da' nakon 10 godina veze

Patrick Schwarzenegger (31) i njegova dugogodišnja djevojka Abby Champion (28) službeno su postali suprug i supruga! Par se u subotu vjenčao na intimnoj ceremoniji uz jezero Coeur d’Alene u sjevernom Idahu, javlja People. Mladenka je zablistala u klasičnoj bijeloj vjenčanici, a Patrick se odlučio za bijeli sako i crne hlače.

Naravno, među gostima nije nedostajalo poznatih lica. Stigli su Patrickovi roditelji Arnold Schwarzenegger i Maria Shriver, sestra Katherine sa suprugom Chrisom Prattom, brat Joseph Baena, ali i prijatelji iz svijeta filma poput Roba Lowea i Jasona Isaacsa, kolege iz serije 'White Lotus'. Abby su podržali roditelji Laura i Greg Champion.

Foto: Instagram

Par je zajedno od 2015., a vezu su potvrdili na Instagramu godinu kasnije. U međuvremenu su postali i poslovni partneri, zajedno su snimali kampanje za Calvin Klein, Tommy Hilfiger pa čak i Skims, gdje su pozirali gotovo goli. Zaruke su objavili u prosincu 2023., fotografijama s plaže.

Patrick je još prošle godine za GQ priznao kako je uloga mladoženje vrlo jednostavna: 'Kao što sam naučio, moja je uloga samo osigurati da je ona sretna, što god ona želi učiniti. Sretan sam što mogu dati svoje mišljenje o stvarima, a inače sam tu da je podržim i osiguram da ima najbolji dan kakav želi. To je zapravo moj posao.'

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Inače, vjenčanje su morali jednom odgoditi jer je Patrick dobio ulogu u seriji 'Bijeli lotos', što ga je na sedam mjeseci odvelo u Tajland. Upravo ta serija donijela mu je veliku popularnost, i zbog golih scena i zbog šokantne priče njegova lika. Abby je priznala da je bila iznenađena, a Arnold, kažu, nije mogao vjerovati da sin ide njegovim glumačkim stopama na takav način.

