Sin Cindy Crawford je kremiran, obitelj priprema ispraćaj...

Presley Gerber, sin Cindy Crawford i Randea Gerbera, kremiran je nekoliko dana nakon što je preminuo u rehabilitacijskom centru u Santa Monici. Imao je 27 godina.

Presley je kremiran u pogrebnom poduzeću Rose Family, a njegov pepeo čuvat će se u domu njegovih roditelja u Malibuu. Obitelj priprema posljednji ispraćaj, koji bi se trebao održati ovog tjedna u uskom krugu obitelji i najbližih prijatelja. Prema pisanju TMZ-a, još nije odlučeno hoće li ceremonija biti na groblju Forest Lawn ili u prezbiterijanskoj crkvi u Malibuu.

Foto: RALL

Presley je preminuo 20. rujna. Hitna pomoć proglasila ga je mrtvim u 9.45 sati. Policija je ranije dobila dojavu o srčanom zastoju i sumnji na predoziranje. Obdukcija je obavljena, ali službeni uzrok smrti još nije poznat. Čekaju se rezultati toksikoloških pretraga. Policija zasad ne sumnja na kazneno djelo. Presley je posljednjih godina govorio o problemima s ovisnošću i mentalnim zdravljem. Bio je stariji brat manekenke Kaije Gerber, a i sam se bavio modelingom.