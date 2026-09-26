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Sin Cindy Crawford je kremiran, obitelj priprema ispraćaj...

Piše 24sata,
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Sin Cindy Crawford je kremiran, obitelj priprema ispraćaj...
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Foto: RALL
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Presley Gerber kremiran je u pogrebnom poduzeću Rose Family, a njegov pepeo čuvat će se u domu njegovih roditelja u Malibuu

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Presley Gerber, sin Cindy Crawford i Randea Gerbera, kremiran je nekoliko dana nakon što je preminuo u rehabilitacijskom centru u Santa Monici. Imao je 27 godina.

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Presley je kremiran u pogrebnom poduzeću Rose Family, a njegov pepeo čuvat će se u domu njegovih roditelja u Malibuu. Obitelj priprema posljednji ispraćaj, koji bi se trebao održati ovog tjedna u uskom krugu obitelji i najbližih prijatelja. Prema pisanju TMZ-a, još nije odlučeno hoće li ceremonija biti na groblju Forest Lawn ili u prezbiterijanskoj crkvi u Malibuu.

Presley Walker Gerber Dead At 27 **FILE PHOTOS**
Foto: RALL

Presley je preminuo 20. rujna. Hitna pomoć proglasila ga je mrtvim u 9.45 sati. Policija je ranije dobila dojavu o srčanom zastoju i sumnji na predoziranje. Obdukcija je obavljena, ali službeni uzrok smrti još nije poznat. Čekaju se rezultati toksikoloških pretraga. Policija zasad ne sumnja na kazneno djelo. Presley je posljednjih godina govorio o problemima s ovisnošću i mentalnim zdravljem. Bio je stariji brat manekenke Kaije Gerber, a i sam se bavio modelingom.

Presley Walker Gerber Dead At 27
Foto: Profimedia

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