NOVA OBITELJSKA DRAMA

Sin iz 'Zalagonice' skuplja novac za svoje liječenje: Rick Harrison otkrio da je sve odavno plaćeno

Piše Natali Smirčić,
Foto:

'GoFundMe' kampanja skupila je preko 13 tisuća dolara, a sve u svrhu liječenja Coreya Harrisona, sina iz popularne 'Zalagaonice'

Obitelj Harrison, poznata po emisiji 'Zalagaonica', ovih je dana ponovno u središtu pažnje javnosti. Nakon što je Corey Harrison doživio tešku prometnu nesreću te u procesu liječenja pokrenuo kampanju za prikupljanje novca za pokrivanje medicinskih troškova, oglasio se njegov otac. Rick Harrison tvrdi kako je platio sve troškove liječenja te kako nije vidio potrebu za prikupljanjem novca javnosti.

Prometna nesreća Coreya Harrisona i oporavak

Sve je započelo početkom ove godine kada je Corey Harrison (42) doživio tešku nesreću na motociklu u Meksiku. Zadobio je ozljede opasne po život, uključujući jedanaest slomljenih rebara, probijeno plućno krilo i unutarnje krvarenje.

Troškovi liječenja nakon mjesec dana u dvije bolnice bili su visoki, na što je Coreyev prijatelj Aron Chambers pokrenuo 'GoFundMe' kampanju, navodeći kako je Corey potrošio sav novac koji je imao. 

Rick Harrison: On je odrastao čovjek

Ubrzo nakon što je vijest o kampanji dospjela u javnost, oglasio se i Rick Harrison, glava obitelji i vlasnik zalagaonice. 

​- Koliko ja znam, platio sam sve Coreyjeve medicinske račune davno prije nego što je pokrenuo 'GoFundMe' - rekao je.

Rick je bio prilično oštar, dodavši kako od sina ne očekuje povrat novca, ali smatra da bi trebao biti odgovoran.

​- On je odrastao čovjek u četrdesetima i odgovoran je za to kako upravlja svojim financijama - objasnio je Rick.

Corey se nada da ne mora ocu vratiti novce

- Ako odluči da mu ne moram vratiti novac, onda sretan mi rođendan - odgovorio je Corey, dodajući kako jako voli svog oca i kako nema nikakvih probelam s njim.

Rick Harrison je za TMZ otkrio kako ne želi više u javnosti pričati o ovoj temi te će ju u privatnosti riješiti sa sinom.

