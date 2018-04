‘Sin me dočeka sa smiješkom pa letim s njime kao pingvin’

Voditelj HRT-a Frano Ridjan (33) javnost je zabavio kada je 2015. na prepunom Zrinjevcu kleknuo pred svoju, tada dugogodišnju djevojku Leu, i zaprosio je. Uskoro je uslijedila i svadba, a danas su ponosni roditelji desetomjesečnog sina Maura.

Voditelj ste u emisijama HRT-a 'Dobro jutro, Hrvatska', 'Dobar dan, Hrvatska' i 'Kod nas doma', kao i na Hrvatskom radiju s Davorom Dretarom. Je li radni tempo prenaporan?

Ništa nije prenaporno kad radiš što voliš. Naporni znaju biti oni koji vječno kukaju, a takvih kod nas ima i gdje treba i gdje ne treba. Ponekad mi se čini kao da je sve to jedna emisija, pa u poslijepodnevnoj kažem gostima: ‘Dobro jutro’. Što ću, starim (smijeh).

U srpnju prošle godine vi i supruga Lea dobili ste sina Maura. Koliko mu se stignete posvetiti?

Kad vidim što majke moraju napraviti u danu, rado bih više pomagao, no nakon 10-15 sati na poslu ponestane energije. Ali kad me mali zavodnik dočeka sa smiješkom, letim kao pingvin, pa se ludiramo, a mama jadna gleda sa strane i smije se. U fazi smo prelaska iz puzanja kao ranjeni vojnik u puzanje na rukama i koljenima, ali se dižem na noge jer me to veseli. Mijenjanje pelena spada u sitnice. Predvidjeti gdje će mališan biti za četiri sekunde, e to je prava ekspertiza.

Foto: KRASNODAR PERSUN

Voljeli biste posuditi glas crtanom liku. Koliko ste blizu cilju?

Cilj ostvaren! Posudio sam glas voditelju jutarnje emisije u animiranom filmu ‘Ninjago’, čak se lik zove kao ja. Malo je tamniji i previše viče, ali to su tražili pa nije bio problem.

Ne biste bili voditelj na Vincekovu, Martinju i maškarama. Zašto?

U prva dva slučaja ljudi piju da bi se osjećali bolje, a to je tužno. Maškare mi idu na živce. Ne razumijem zašto trebate biti netko drugi da budete sretni.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Kako provodite slobodno vrijeme?

Kod kuće. Tamo sam rijetko i lijepo je sjesti i sjetiti se izgleda dnevnog boravka. Posao mi je hobi, to je neprocjenjivo. Često se dokazujem u popravcima po kući. Još sve radi.