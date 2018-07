Sinatrina prva supruga umrla u 102. godini: 'Bila je blagoslov'

Nancy Barbato, prva supruga legendarnog glumca i pjevača Franka Sinatre, preminula je jučer navečer u 102. godini, javlja njihova kćer, pjevačica Nancy Junior (78).

- Moja majka mirno je umrla. Bila je blagoslov i svjetlo mog života - napisala je na društvenoj mreži, te joj se tim putem zahvalila na svemu.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙